Girona - Sevilla FC: Nueva lesión de Ejuke, que deja a Almeyda con más problemas en el ataque

Más problemas para el Sevilla FC. Tras acudir a Montilivi con únicamente 14 fichas profesionales, el equipo sevillista ha perdido un nuevo efectivo al cuarto de hora de partido. Tras una acción defensiva, Chidera Ejuke se ha echado la mano al muslo izquierdo tras sentir una molestia muscular y de inmediato los servicios médicos han solicitado el cambio.

Nuevo problema muscular para Ejuke, que ya estuvo de baja durante la pretemporada, lo que deja a Matías Almeyda con más problemas en el ataque. Akor Adams y Dodi Lukebakio ya no entraron en la convocatoria por sus respectivas dolencias musculares y ahora al parte médico se unirá Ejuke, que queda pendiente de las pruebas para determinar el alcance exacto.

Para ocupar el sitio de Ejuke, Almeyda ha ubicado a Juanlu por delante de Carmona en la banda derecha, después de que el de Montequinto se hubiera quedado en el banquillo de inicio, pese a que fue uno de los futbolistas más destacados del Sevilla en el partido ante el Getafe.

