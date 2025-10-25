Suscríbete a
La novena prueba de Matías Almeyda

José Ángel Carmona, desafortunado protagonista del duelo ante la Real Sociedad, tuvo minutos como defensa central y es el noveno futbolista distinto que participa en esa posición

El Sevilla de Almeyda se viste por la defensa con hasta ocho centrales para elegir

José Ángel Carmona, durante el Real Sociedad - Sevilla
José Ángel Carmona, durante el Real Sociedad - Sevilla
El Sevilla encadena dos derrotas de forma consecutiva. El equipo dirigido por Matías Almeyda se vio superado el pasado fin de semana por el Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-3) y también perdió ante un equipo en apuros como la ... Real Sociedad el pasado viernes (2-1). Los nervionenses deberán buscar retomar el camino de las victorias, o al menos conseguir sumar, en el siempre complicado Metropolitano el próximo sábado 1 de noviembre en el duelo ante el Atlético de Madrid. Matías Almeyda deberá buscar soluciones para optimizar los recursos de los que dispone y, aunque en algunos casos aparenta tener claras las piezas que poner sobre el césped, en otros aspectos evidencia estar sumido en la duda.

