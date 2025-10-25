La novena prueba de Matías Almeyda

El Sevilla encadena dos derrotas de forma consecutiva. El equipo dirigido por Matías Almeyda se vio superado el pasado fin de semana por el Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-3) y también perdió ante un equipo en apuros como la ... Real Sociedad el pasado viernes (2-1). Los nervionenses deberán buscar retomar el camino de las victorias, o al menos conseguir sumar, en el siempre complicado Metropolitano el próximo sábado 1 de noviembre en el duelo ante el Atlético de Madrid. Matías Almeyda deberá buscar soluciones para optimizar los recursos de los que dispone y, aunque en algunos casos aparenta tener claras las piezas que poner sobre el césped, en otros aspectos evidencia estar sumido en la duda.

Especialmente sensible está siendo para el argentino la elección de los defensores centrales. Durante el partido del viernes ante la Real Sociedad fueron Marcao y Cardoso los titulares, pero también tuvo minutos en el tramo final en esa posición José Ángel Carmona convirtiéndose en el noveno futbolista diferente que se desempeña en esa posición tras la disputa de diez jornadas de LaLiga.

Kike Salas, Andrés Castrín, Tanguy Nianzou, César Azpilicueta, Marcao, Ramón Martínez y Fabio Cardoso son los centrales con los que cuenta Almeyda, pero a esta larga lista ha sumado en algunos momentos tanto a José Ángel Carmona como al binomio conformado por Agoumé y Gudelj, futbolistas que también se han adaptado a esta demarcación. Concretamente, durante el Alavés-Sevilla disputado en septiembre, Gudelj reemplazó a Nianzou, que formaba parte de una defensa de tres centrales, y en los minutos finales tanto el serbio como Agoumé estuvieron echando una mano a Marcao y Azpilicueta. Mientras en el centro del campo hay carestía de futbolistas, en el centro de la zaga el problema, al menos, no es numérico.

Las lesiones y el problema inicial de las inscripciones y la falta de fichajes provocaron que Castrín tuviera más protagonismo durante el inicio de temporada, las recuperaciones de Azpilicueta y Nianzou ahora conllevan que haya una vacante y que Cardoso y Ramón Martínez hayan tenido peso en los dos últimos duelos, aunque el devenir de los distintos encuentros también ha hecho posible que futbolistas que habitualmente juegan en otras posiciones se adapten circunstancialmente a la posición de central.

Almeyda ha demostrado, no sólo a través de las palabras, que quiere tener a todos los futbolistas de la plantilla despiertos para cuando tengan que actuar. De hecho, Joan Jordán (más allá del defenestrado Álvaro Fernández) es el único futbolista del primer equipo que aún no ha tenido minutos. No obstante, pese a que en otras posiciones del campo parece tenerlo claro, no termina de decidirse en la demarcación de central sin quitar de la ecuación que se ha visto condicionado en varias ocasiones por las lesiones.

Como se ha expuesto, tiene numerosas opciones para componer el centro de la zaga y durante el curso ya ha probado a jugar con una línea de tres o con dos defensores centrales. «Nosotros jugamos con línea de tres cuando hemos enfrentado a rivales que juegan con dos delanteros. Como todavía siento que no están asentados nuestros movimientos, lo aseguraba de esa manera», comentó el entrenador tras la derrota ante el Mallorca. Haber acumulado dos partidos perdidos de forma consecutiva puede hacer replantearse al entrenador esta idea independientemente de cuál sea el rival al que se enfrenten. Esa duda que ha ido manteniendo quizás fue clave a la hora de terminar de confeccionar la plantilla junto a Cordón.

La situación de Carmona

José Ángel Carmona, aunque de forma circunstancial, representa otra tecla más que el entrenador toca en esta zona del campo. El canterano no estuvo afortunado durante el partido ante la Real Sociedad y un clamoroso error suyo en un saque de banda acabó desembocando en el segundo gol del cuadro vasco. El visueño ha alternado claros y oscuros durante las diez primeras jornadas de competición ya que, por una parte, ha repartido tres asistencias y ha anotado un gol, y por la otra ha cometido errores que lo han lastrado. Matías Almeyda ya se refirió recientemente al futbolista que el pasado verano eligió seguir en el club y comentó que «lo de Carmona depende mucho de su mentalidad». «Si piensa que ya lo logró todo se va a equivocar, se lo dije. Y si acelera en lo bueno que está haciendo seguramente crezca aún más como futbolista. Es mi idea, se le ha transmitido. Valoro su carácter, su personalidad. Se entrena a tope como el resto de compañeros. Es bueno que siga por ese camino», recalcó.