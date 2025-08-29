El Nottingham Forest se olvida de Carmona y firma a un nuevo lateral derecho

El Sevilla se ha mostrado predispuesto durante este verano a dejar salir a sus futbolistas. El club nervionense pese a ello ha cerrado únicamente una venta (todavía no se ha oficializado la llegada de Idumbo al Mónaco) aunque son numerosas las negociaciones que se han mantenido para tratar las posibles salidas de varios de sus futbolistas. José Ángel Carmona ha sido uno de los futbolistas que han podido abandonar el club, pero finalmente todo hace indicar que permanecerá en la plantilla de Matías Almeyda.

El canterano sevillista tuvo sobre la mesa una propuesta del Nottingham Forest de la Premier League, pero tomó la decisión de rechazar esta opción pese a que la propuesta, tal y como suele ocurrir con los equipos ingleses, era suculenta desde el punto de vista económico. No se descartaba plenamente que la operación se retomara y que el futbolista, con ello, pudiera cambiar de opinión, aunque, a tenor de los últimos movimientos del Nottingham Forest, todo hace indicar que Carmona no jugará en el equipo británico.

Y es que el Nottingham Forest ha cerrado el fichaje de Nicolò Savona. El defensor ya se encuentra viajando hacia Inglaterra para sellar el cambio de club y abandonar la Juventus de Turín. Lateral derecho y central (como Carmona), Savona ya ha sido convocado por la selección absoluta italiana. El Nottingham Forest ha acordado pagar 15 millones de euros por el fichaje del futbolista, una cantidad superior a la que pusieron sobre la mesa en las negociaciones por Carmona.

.@NFFC, Savona in partenza da Linate: "Sono contento e pronto per questa avventura, mi dispiace lasciare la Juventus" pic.twitter.com/56Fe2mE2ll — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2025