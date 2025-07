Sin noticias de Fabrice Pastor a punto de expirar el mes de julio

Lo llevaba anunciando desde hace un año y se ratificó en sus afirmaciones la pasada primavera durante un acto organizado en la propia capital hispalense. Al empresario monegasco Fabrice Pastor, que se postuló para comprar el Sevilla FC, se le acaba el tiempo que él mismo se marcó para tomar una decisión al respecto. Las únicas noticias recientes que hay de Pastor responden a la venta de su circuito A1 Padel a un fondo árabe, el negocio que precisamente, según argumentaba el empresario, copaba casi todo su tiempo estos meses atrás.

«En julio tomaré una decisión», aseguró Fabrice Pastor en abril al ser cuestionado sobre una hipotética compra de acciones del Sevilla FC para entrar en la gestión del club. Pastor, en este momento, llegó a comentar que «el Sevilla está viviendo un momento que no es el suyo. Desgraciadamente los resultados no se dan. El año pasado dije que en julio de 2025 tomaríamos una determinación«. El caso es que al mes le quedan 4 días y, de momento, no se conocen sus intenciones.

La única alternativa que se ha postulado de verdad, al menos públicamente, y que mantiene reuniones con los grandes accionistas del Sevilla FC para diseñar la compra mayoritaria de participaciones es la de la denominada 'Tercera vía' que encabeza el empresario Antonio Lappí de la mano de Fede Quintero.

Sí explicó en su momento Pastor que «no podría ser presidente de Sevilla, fiscalmente, porque no vivo aquí», aunque ello no le impidió alimentar su plan de entrar en la entidad de Nervión al aseverar acto seguido que «me complicaría mucho la vida, pero bueno, es más un tema de orgullo personal por amor a la ciudad y al club«.