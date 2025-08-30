Las notas de los jugadores: Nyland lo para todo e Isaac por fin marca

El Sevilla FC consiguió la primera victoria de la temporada con un partido en el que brilló el colectivo. Desde Nyland, que se desquitó de su mala actuación ante el Getafe, hasta Isaac Romero, que por fin se reencontró con el gol, ... los de Matías Almeyda fueron muy superiores al Girona para sumar los tres primeros puntos en LaLiga.

Ni la nueva lesión de Ejuke al inicio del encuentro, que mermó más a una plantilla disminuida, varió el planteamiento del entrenador argentino, que se sintió cómodo tanto cuando presionó la salida de pelota del Girona al inicio como cuando se resguardó atrás para salir al contragolpe y sentenciar el duelo. Así jugaron... NYLAND Sobresaliente El noruego agradeció la confianza de Almeyda con un partidazo. Hasta se jugó la cara para despejar un remate a quemarropa de David López. CARMONA Aprobado Sin complicarse la vida con la pelota, el lateral cerró casi siempre con acierto su banda, pese a que el Girona intentó volcar el juego sobre Álex Moreno. CASTRÍN Notable El joven está aprovechando esa oportunidad que le han concedido las lesiones de compañeros para demostrar que Almeyda puede tirar de él. Concentrado y atento a los cruces. KIKE SALAS Notable Ganador de duelos, tanto aéreos como por bajo, el canterano cuajó sus mejores minutos del inicio liguero. Y hasta con la pelota se sintió más cómodo que en anteriores partidos. SUAZO Aprobado De menos a más en el partido, comenzó con problemas para cerrar su banda ante la movilidad de Asprilla, aunque acabó imponiendo su experiencia. Positivo estreno tras su tardía inscripción. GUDELJ Aprobado Cuando un equipo gana con solvencia y no encaja, el pivote debe haber cumplido con lo que le encomendó el entrenador, aunque no quedase claro lo que fue. AGOUMÉ Aprobado Con más presencia en el partido cuando el Sevilla quiso presionar en campo rival, quizá su mejor virtud. Con la pelota no se le vio demasiado. VARGAS Notable Presente en ambos goles, en los que se convirtió en el asistente. Aunque a veces desaparece de los partidos, su calidad es incuestionable y ante el Girona sirvió para poner de gol a Alfon e Isaac. ALFON Notable Estrenarse con un gol sería lo soñado para cualquier jugador y él lo cumplió. Gran definición para abrir el partido con un gol de los suman y dan tranquilidad. Acabó fundido. EJUKE Sin calificar Mala fortuna para el nigeriano, que había iniciado el partido entonado pero que sufrió una nueva lesión muscular a los 15 minutos. ISAAC Notable A un delantero se le piden goles y el lebrijano por fin pudo celebrarlo. Inició la jugada conectando con Vargas para luego continuar y definir con la zurda. Una diana que debe elevar su autoestima. JUANLU Notable No se entendió que partiera como suplente tras su buen partido ante el Getafe, pero la lesión de Ejuke lo sacó pronto al campo. Partido serio, sin estridencias pero siempre aportando lo que se necesitaba. MANU BUENO Aprobado Necesitaba el Sevilla energía en ese momento del partido y el canterano las puso al servicio del equipo. E incluso se atrevió a pisar el área rival. MARCAO Aprobado En la semana que se rebajó el salario y ejerció casi de ayudante de Almeyda se le puede elevar la nota. PEQUE Sin calificar Entró en los minutos en los que el Sevilla ya defendía como podía y casi ni la tocó.

