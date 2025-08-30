Suscríbete a
+Nervión

Girona - Sevilla

Las notas de los jugadores: Nyland lo para todo e Isaac por fin marca

El equipo sevillista cuajó un partido completo para lograr la primera victoria de la temporada

Girona - Sevilla: El Sevilla 'inscribe' la primera victoria de la era Almeyda (0-2)

Girona - Sevilla, en directo

Las notas de los jugadores: Nyland lo para todo e Isaac por fin marca
Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC consiguió la primera victoria de la temporada con un partido en el que brilló el colectivo. Desde Nyland, que se desquitó de su mala actuación ante el Getafe, hasta Isaac Romero, que por fin se reencontró con el gol, ... los de Matías Almeyda fueron muy superiores al Girona para sumar los tres primeros puntos en LaLiga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app