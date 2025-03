Nolito: «El Betis también me llamó, pero el Sevilla estaba en Champions»

Manuel Agudo Durán, más conocido como Nolito, concedió una entrevista en el canal Mood Project, donde repasó su trayectoria profesional y cómo esta ha influido en su vida personal. Nacido en Sanlúcar de Barrameda, el futbolista ha pasado por equipos de gran renombre, desde sus inicios en La Algaida hasta clubes como el Barcelona B, el Granada FC, el Benfica, el Celta de Vigo, el Manchester City y, por supuesto, el Sevilla FC. Aunque siempre soñó con ser futbolista, nunca imaginó que llegaría a vivir de ello: «Siempre quise ser futbolista. Nunca supe que me iba a ganar la vida con ello».

Tras su etapa en el Celta de Vigo, recibió una llamada clave para su futuro: Eduardo Berizzo, quien lo dirigió en el equipo gallego y en ese momento entrenaba al Sevilla FC, le ofreció unirse a su proyecto. Nolito no lo dudó: «Me llamó Berizzo. Sevilla era una buena opción, estaba cerca de casa«. También reveló que el Betis mostró interés en ficharlo durante el verano, pero la posibilidad de jugar la Champions League con el Sevilla fue determinante en su decisión: «El Betis también me llamó en verano, pero el Sevilla estaba en Champions y me comprometí con Berizzo».

A pesar de elegir al conjunto nervionense, Nolito dejó claro que no menosprecia al Betis, haciendo hincapié en el respeto que siente por ambos clubes: «Miré por mis intereses. Tengo amigos en el Sevilla y amigos en el Betis». En su etapa en el Sevilla, era uno de los jugadores con más experiencia y vivió intensamente los derbis sevillanos. En total, ha jugado 15 veces contra el Betis, tres de ellas como sevillista, logrando una victoria (1-2), un empate (2-2) y una derrota (3-5).

Sobre la experiencia de disputar un derbi, Nolito lo describió con entusiasmo: «Pues muy guay, dejando las violencias y tonterías, mola. El ambiente y la gente, eso es lo bonito del fútbol, sin violencia. Es una rivalidad sana, soy tu amigo pero no te voy a hacer daño. Eso sí, si puedo pegarte un caño, te lo voy a meter«. Con estas palabras, el sanluqueño dejó claro su pasión por el fútbol y su manera de entender la competitividad, siempre desde el respeto y el disfrute del juego.