Los 'noes' de Mateu Alemany y el definitivo 'sí' de Antonio Cordón al Sevilla FC

La deriva del Sevilla FC en las últimas temporadas ha llevado a sus dirigentes a buscar diferentes estrategias para salir del atolladero. Una de las soluciones más solicitadas por el propio sevillismo ha sido la de contratar a un director general que tomara las decisiones importantes y gestionara de manera profesional todas las estructuras de la entidad. Una idea que el actual consejo de administración se planteó durante el pasado mes de septiembre cuando se tanteó a Mateu Alemany para sustituir a José María Cruz. Un puesto que ocupa actualmente José González-Dans.

Y es que el ejecutivo balear no terminó recalando en Sevilla por diferencias económicas y, sobre todo, porque solicitó la llave de los fichajes. El Sevilla se negó, puesto que tenía a Víctor Orta a cargo de esta parcela, pero el panorama cambió tras finalizar la campaña 2024-25. Tras el batacazo del tramo final del curso, los dirigentes sevillistas tenían claro que querían un cambio de rumbo para la siguiente temporada. Querían un sustituto a Orta y volvieron a contactar con Alemany, esta vez, con la llave de los fichajes y una propuesta económica mejor.

Según ha podido conocer ABC de Sevilla, Alemany solicitó tener plenos poderes y ahí es cuando se encontró la negativa del club. El consejo de administración ya confrontó con Monchi por este motivo, puesto que se le dio total poder de decisión y, viendo el resultado de algunas apuestas, quisieron limitar la toma de decisiones del de San Fernando. Una crisis que derivó en la marcha de Monchi de Nervión. Con el ejecutivo balear, el Sevilla no ha querido ceder y, una vez más, se truncaron las negociaciones con él.

De ahí que se buscara en Antonio Cordón un perfil más amable para sus ambiciones. Bien es cierto que, a priori, Cordón va a tener más toma de decisión que Víctor Orta, el cual estaba supeditado al consejo, pero no tendrá pleno poder de decisión como Alemany requería. Un punto intermedio que el Sevilla también lleva tiempo persiguiendo, tal y como lo desveló Cordón en su presentación: «Siempre hablo muy sincero y me gusta transmitir lo que siento. Tenía la espinita clavada. A lo largo de mi carrera el Sevilla intentó firmarme dos veces y no podía dejar escapar la tercera».

De ahí que, de todas las opciones que haya barajado el club hispalense, la de Cordón haya sido una de sus predilectas. Un interés que se remonta a un tiempo anterior a la etapa del extremeño en el Betis. No obstante, los caminos no se han juntado hasta años después... y después de dos negativas de Mateu Alemany, el fichaje imposible de Del Nido Carrasco.