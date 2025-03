Del Nido denuncia a su hijo en el juzgado de guardia por un «delito de desobediencia a la autoridad judicial»

Nada más finalizar la junta extraordinaria de accionistas, en la que Del Nido Benavente vio de nuevo cómo se le impidió el voto por parte de un consejo de administración aferrado al pacto de gobernabilidad y ampliamente reforzado ahora por el aliado americano, el expresidente se marchó directo al juzgado de guardia para denunciar lo que entiende que es la comisión de un delito por parte de su hijo José María del Nido Carrasco.

«Hemos venido a formular una denuncia contra el presidente de la junta por ser el responsable de un delito de desobediencia a la autoridad judicial. El juzgado le había notificado que no podía negarme mi derecho de voto y me lo ha denegado haciéndome ver que el pacto es de obligado cumplimiento en este sentido. No es así y lo hemos puesto en conocimiento del juez de guardia. Tendrá que asumir las consecuencias de la comisión de un delito si así lo entiende la autoridad judicial«, ha afirmado el expresidente en los juzgados.

«Esto es independiente a que la semana que viene pueda yo solicitar una nueva junta de accionistas. Lo meditaré con mis socios, con la familia... lo decidiremos en los próximo días«, añade.

Momentos antes su hijo le tendía la mano para acabar con estas discrepancias accionariales, algo que acepta el padre: «La desvergüenza de mi hijo le lleva a decir que yo no he comunicado al CSD los pactos que tenía... se los hemos entregado a él personalmente, delante del jefe de seguridad del Sevilla a las 16.57 horas. Mi hijo a mí no me tiene que decir lo que tengo que hacer cuando posee la friolera de 163 acciones».

Más temas:

Sevilla FC