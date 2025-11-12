Del Nido Carrasco, sobre la venta del Sevilla: «Los accionistas van a luchar por la que sea la mejor opción para el club»

José María Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla FC, atendió a los medios de comunicación este miércoles tras la entrega de los Premios Blázquez y Ruesga Bono con los que el club de Nervión reconoce la labor periodística y fotográfica. El ... rector sevillista, entre otros asuntos, habló sobre la situación accionarial de la entidad, encaminada hacia una venta.

«El Sevilla es un club goloso para inversores, pero tengo la friolera de 130 acciones y no puedo aportar más información en este momento sobre la posible venta. Es cierto que en la prensa una de las cosas que más se comenta es la posible venta de las acciones del Sevilla. Como ya comenté, la realidad es que existen grupos con interés, pero no deja de ser interés», comentaba Del Nido Carrasco en Canal Sur Radio.

Por otra parte, durante su intervención en Radio Marca, Del Nido Carrasco indicó lo siguiente al ser preguntado por su futuro como presidente del club: «El año pasado nos eligieron en un mandato por seis años, es cierto que hay mucha rumorología en prensa sobre la posible venta de los accionistas mayoritarios. Los accionistas llevan recibiendo interés por sus acciones desde hace muchos años, pero yo sabéis que tengo pocas acciones, me dedico a dirigir el Sevilla y como con la teoría del partido a partido voy día a día. Me dedico a dirigir el club y esa pregunta no me corresponde. Mi opinión como sevillista tiene poco peso. Aquí hay unos accionistas que tienen un paquete de acciones, es cierto que todos somos sevillistas por lo que ellos van a luchar que sea la mejor opción para el Sevilla. No creo que tenga que depender la nacionalidad de un inversor para hacer un Sevilla más o menos grande».

Además, Del Nido Carrasco fue claro cuando se le preguntó por los posibles fichajes que reforzarían al equipo en enero y aseguró que «nosotros estamos trabajando ya en el mercado de invierno e incluso en el verano del año que viene». «Ahora tenemos 25 fichas ocupadas más la vuelta de Gattoni, tendría que salir alguno y luego tenemos que liberar coste de plantilla, pero la idea del Sevilla es reforzarse, claro», comentó.

Con respecto a los resultados obtenidos por el Sevilla hasta la fecha en LaLiga, Del Nido Carrasco aseguró que «estamos en una posición cómoda, más cerquita de arriba que de abajo, con el equipo bien establecido y con el mercado que hemos hecho de austeridad el equipo compite bien». «Sabiendo que los inicios son complicados, porque cuesta trabajo juntar todas las piezas, me muestro completamente satisfecho», concluía.

Con respecto a la construcción del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, José María Del Nido Carrasco indicó lo siguiente a Zona Mixta: «Seguimos trabajando en paralelo en distintas circunstancias. Por un lado trabajando en el papeleo con el Ayuntamiento y la Junta, para poder construir aquí el Nuevo Sánchez-Pizjuán, estamos en fase de análisis para ver cómo podemos usar los espacios comerciales para explotarlos los 365 días del año con una empresa externa. Nos queda el proyecto básico y el de ejecución y la idea es seguir dando pasos porque es obvio que el actual se nos ha quedado pequeño».