Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz

Del Nido Carrasco, sobre la venta del Sevilla: «Los accionistas van a luchar por la que sea la mejor opción para el club»

El presidente atendió a los medios de comunicación y aseguró que ya trabajan en el mercado de fichajes invernal y que el equipo está en una situación «cómoda» en la clasificación

Almeyda apunta a Azpilicueta y Alexis para el derbi: «Están en esa rehabilitación rápida»

El Sevilla FC celebra su XVI Premios Blázquez

José María Del Nido Carrasco atiende a Zona Mixta
Nacho Pérez

José María Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla FC, atendió a los medios de comunicación este miércoles tras la entrega de los Premios Blázquez y Ruesga Bono con los que el club de Nervión reconoce la labor periodística y fotográfica. El ... rector sevillista, entre otros asuntos, habló sobre la situación accionarial de la entidad, encaminada hacia una venta.

