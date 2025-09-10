Del Nido Carrasco, sobre el mercado de Juanlu, Januzaj, Iheanacho y Álvaro Fernández

José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla FC, valoraba el mercado del club de Nervión y también hacía referencia a varios nombres propios que han sido protagonistas estos días antes del cierre de la ventana el pasado 1 de septiembre. Hombres como Juanlu, con la negociación con el Nápoles; Januzaj y su redistribución del contrato; Álvaro Fernández y su nueva situación tras renovar; y la salida de Iheanacho rescindido con controversia con LaLiga.

Sobre Juanlu, Del Nido daba bastantes detalles. «Durante el mercado de verano hemos recibido ofertas por muchos jugadores de nuestro equipo. En muchos casos han sido insuficientes para nosotros, en otras los jugadores han considerado que no querían irse y que preferían quedarse en el Sevilla y en otras nos hemos puesto de acuerdo. En el caso de Juanlu el 12 de junio Antonio (Cordón) y yo recibimos una visita en mi despacho de representantes del Nápoles que realizaron una oferta por Juanlu que consideramos insuficiente. Después se ha hablado de una presunta oferta que íbamos a recibir que nunca llegó de manera válida. No se nos mandó. En los medios decían que íbamos a recibir la oferta y no se nos mandó».

«Lo único que se ha hecho ha sido marear al jugador por parte del Nápoles por una oferta que nunca llegó. El Sevilla no la rechazó salvo la que llegó el doce de junio que el Sevilla consideró insuficiente», señalaba contundente.

Además, Del Nido Carrasco hablaba de Januzaj y respondía a si su permanencia en la plantilla actual estaba argumentada en su participación en la reestructuración de sueldos para poder inscribir a compañeros como han hecho también Sow y Marcao. «Los que han demostrado su compromiso al club y no han bajado los brazos han convencido al entrenador de que podían aportar», decía.

La situción peculiar de Álvaro Fernández, renovado hace unos meses y después señalado como descarte del plantel sin conseguir una salida en el mercado de verano, fue tratada también por Del Nido Carrasco: «Desde que renovamos a Álvaro ha habido dos cambios sustanciales en la dirección deportiva y cuerpo técnico. Cada cuerpo técnico tiene una forma de entender el fútbol y lo que antes podía encajar en una forma de juego podía variar. Tuvimos jugadores en salidas y entradas en este mercado y el día que cerró los 25 jugadores que visten la camiseta son los nuestros, los mejores y los que vamos a poyar a muerte».

Por último, daba detalles sobre Iheanacho, que rescindió y se marchó al Celtic de Glasgow como agente libre tras cerrar el mercado. «Una cosa que no ha salido es que nosotros con Iheanacho llegamos a un acuerdo de que se iba a reducir el salario, planteamos la inscripción con nuevo coste y la liga dijo que no, que la de la temporada pasada. Fue judicializada, pedimos medida cautelar. Nos dijeron que no entraban en el fondo y que no tenían que resolver y hubo circunstancias que no podíamos manejar».

