Del Nido Carrasco reaparece el miércoles para dar explicaciones del mercado del Sevilla FC

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, reaparecerá el próximo miércoles de manera pública ante los medios de comunicación para hacer balance del mercado de fichajes de su equipo y del momento deportivo que atraviesa el club. Será en el estadio Sánchez-Pizjuán tras la presentación de los refuerzos Batista Mendy y Fabio Cardoso, fijada para ese día a partir de las 12.00 horas.

Antes, el lunes tendrá lugar la presentación de César Azpilicueta, también en el estadio a las 18.00 horas, mientras que el martes a las 13.30 se llevará a cabo la puesta de largo de Alexis Sánchez.

El anuncio de la comparecencia del presidente llega horas después de las críticas suscitadas entre gran parte del sevillismo por la ausencia de Del Nido Carrasco y de su vicepresidente, José Castro, en el acto de 'Fieles de Nervión' celebrado en la noche de este jueves. Joaquín Caparrós y Pablo Blanco ejercieron de embajadores en la tradicional ceremonia homenaje a los socios más antiguos del club.

Cabe recordar que el presidente tampoco bajó al césped en el Trofeo Puerta para la entrega de premios del torneo ni apareció por el reciente homenaje a Reyes en Utrera, todo ello después de que el club suspendiera también la ofrenda anual a la Virgen de los Reyes en la Catedral de Sevilla por motivos de seguridad que han propiciado, entre otras medidas, que se redoble el número de empleados de seguridad que vigilan la zona del palco del Sánchez Pizjuán en los partidos.

Del Nido Carrasco compareció en rueda de prensa por última vez el 18 de junio para hacer balance de la temporada 2024-2025 tras varios meses sin ofrecer declaraciones. Reconoció entonces que la campaña había sido «la peor de la era reciente, muy, muy mala».