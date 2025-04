Del Nido Carrasco tiene la palabra: García Pimienta queda muy tocado tras caer en Valencia

El Sevilla volvió a perder. El equipo nervionense se vio superado por el Valencia en Mestalla (1-0) y enlaza ya cuatro derrotas de forma consecutiva. García Pimienta llegaba ya muy cuestionado al partido de este Viernes de Dolores y el resultado podía condicionar su continuidad al frente del vestuario sevillista pese a que, a principios de temporada, José María Del Nido Carrasco lo renovó para mandar un mensaje de estabilidad a la plantilla. Finalmente un gol de Javi Guerra al borde del descanso dio los tres puntos a los locales y el futuro de García Pimienta está ahora más en entredicho que nunca.

No obstante, todo hace indicar que el consejo de administración del Sevilla no despedirá a García Pimienta. No al menos esta noche. Ayer se celebró una reunión en la cual acordaron que no pondrían fin a la etapa del técnico catalán en el Sevilla en caso de derrota.

Pese a ello, la presión que recae ahora sobre el consejo de administración será aún mayor que la que ya había, y el clima que se espera de cara al partido del próximo Domingo de Resurrección ante el Alavés será irrespirable. De este modo, durante el fin de semana se espera que haya más intercambios de opinión entre los gestores del club y que valoren los pros y los contras de la posible destitución del técnico pudiéndose cambiar si así lo estiman la postura inicial. A ocho días para que el Sevilla vuelva a jugar, la semana será larga para quienes toman decisiones y cada día que pase sin tomar una decisión firme aumentará la ya de por si elevada incertidumbre que reina sobre un equipo que ahora mira hacia abajo tras los últimos desastrosos resultados. Joaquín Caparrós sigue siendo uno de los recursos hacia los que apunta recurrir el consejo de administración en caso de que finalmente decidan prescindir de García Pimienta.

