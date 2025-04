Del Nido Carrasco: «En ningún momento he pensado cesar a Víctor Orta»

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha aprovechado la presentación de Joaquín Caparrós como nuevo técnico sevillista para defender el trabajo que se ha estado llevando a cabo este año, a pesar de la destitución de García Pimienta.

Sobre el despido del técnico catalán, el máximo dirigente nervionense ha explicado los motivos de dicha decisión: «Cuando contratamos a García Pimienta lo hicimos convencidos de que era el ideal y lo renovamos cuando entendimos que había que mandarle ese mensaje al grupo. Ahora no nos podemos permitir el lujo de perder cuatro partidos seguidos. Es un error, las cosas por su nombre, pero habría sido irracional continuar en el error, pero los resultados han provocado que se haya tenido que cortar. Todo estaba previsto para cualquier tipo de situación contractual«.

Respecto a la elección de Joaquín Caparrós como nuevo entrenador, Del Nido Carrasco quiso destacar «la predisposición» del técnico por volver: «No me dejaba hablar cuando lo llamé, venía ya sin dudar. Me gustaría darle las gracias y no deja de ser meritorio. Tiene experiencia de sobra y aúna las cualidades que necesitamos ahora para darle al equipo lo que necesita en este momento. Joaquín lo dejó todo cuando lo llamó el Sevilla«.

Una elección pensada para paliar también los ánimos que rodean al Sevilla tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. Cuestionado por el enfado de la afición con la gestión de la directiva, el presidente sevillista se refirió a la entrevista que ofreció la semana pasada en los medios oficiales del club: «La semana pasada lo comenté, entiendo el enfado de la afición. Me ha tocado liderar esto en un momento complicado y sabíamos que todo esto podía pasar. La afición es soberana, tenemos una hoja de ruta marcada con los pasos y si hay que dar pasos atrás para seguir, los daremos. Estoy preparado para asumir todo esto».

Por último, Del Nido Carrasco quiso defender a su director deportivo, Víctor Orta, que ha quedado muy señalado por la destitución de un nuevo técnico (el cuarto desde que llegó a Sevilla): «Cuando nosotros contratamos a Víctor lo hicimos en un marco complicado. Ha reducido en un 50% el coste de la plantilla y ha hecho mucho con menos. Con sus errores y aciertos yo estoy satisfecho con el trabajo que hace Víctor. No sé si se ha planteado dimitir pero yo en ningún caso me he planteado cesarlo».

