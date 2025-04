«Yo vengo a poner mi sello, no a imitar a ningún presidente». José María del Nido Carrasco cumple un año como presidente del Sevilla. Hace 365 días se sentaba en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán para trazar cuáles serían las ... líneas maestras de un mandato que debe durar, como mínimo, hasta diciembre de 2027, justo cuando el pacto de gobernabilidad llega a su fin. Un año de muchas tensiones, decisiones controvertidas y un equipo que ha rebajado su coste salarial casi en 100 millones, siendo el primer paso de una reconstrucción que llega tarde viendo los 80 millones de pérdidas que presentará el club en los próximos días (10 de enero) en su Junta ordinaria de Accionistas. El abogado ha sido coronado en una época compleja, donde la entidad necesita profundos cambios que, poco a poco, se han comenzado a producir, aunque la inestabilidad de tener una fuerte oposición sigue pesando demasiado en el funcionamiento diario del Sevilla.

Su primer año ha estado salpicado por as numerosas juntas de accionistas a las que ha tenido que hacer frente, todas solicitadas por su padre, José María del Nido Benavente, que es a quien precisamente representa con el paquete accionarial de la familia, pese a que públicamente y judicialmente le haya retirado su apoyo hace tiempo. Con esa guerra de guerrillas ha ido gobernando un club donde tampoco tiene el apoyo del aficionado, que ven en el joven presidente un continuismo de la labor de los últimos años de Pepe Castro, con un consejo de administración repleto de familiares de los principales accionistas, con serias dificultades para llevar al Sevilla a un escalón de modernidad y contención del gasto que tanto se necesita en esta época. «Soy consciente de la situación en la que estamos. De los numerosos y complejos desafíos que tengo por delante, pero llego repleto de ilusión y convencido de que no sólo devolveremos al Sevilla a donde se merece, sino que lo llevaremos a un nuevo escenario deportivo, institucional, social y económico», explicaba hace un año repleto de ilusión.

El camino deportivo

Del Nido Carrasco ha mamado la forma de dirigir de su progenitor y está cómodo en el rol de un Sevilla presidencialista, donde pueda estar encima de todos los asuntos de relevancia, por mucho que haya departamentos dedicados exclusivamente a asuntos deportivos o financieros, por poner un ejemplo. Desde antes de acceder a la presidencia, aunque ya ejerciese como líder en las entrañas del Sánchez-Pizjuán, confió la estructura deportiva a Víctor Orta, con un contrato de tres años del que se ha consumido la mitad. Ya conocía al madrileño de su anterior etapa y fue la capacidad del director deportivo de encontrar talento joven revalorizable la principal característica que deseaba implantar en el Sevilla.

«Tenemos claro nuestro modelo deportivo, mayor juventud en la plantilla, más cantera, con 21 o 22 profesionales, y volver al modelo de jugador revalorizable. A partir de ahí, volver a conseguir resultados deportivos y también volver a nuestro modelo económico», destacaba en su momento. La ventas del club en los mercados con Del Nido como presidente han sido todas de jugadores ya consagrados y que habían cumplido una etapa en Nervión. Sí que se ha conseguido atar a los canteranos que ya han despuntado y cuyo valor de mercado sigue subiendo. Una teoría que se intenta hacer con otras incorporaciones que llegan para el filial, como Idumbo, alternativa ya consagrada en el primer equipo, Mateo Mejía o Antonetti. La búsqueda constante de plusvalías con jugadores jóvenes, sin perder competitividad.

De Quique a Pimienta

La primera experiencia de José María del Nido Carrasco como presidente fue la de casi acoger a su llegada a Quique Sánchez Flores, sin ninguna mala palabra del entrenador madrileño a su jefe, del que siempre defendió que estaba «muy encima» de todo lo concerniente al primer equipo, además del «sufrimiento» vivido por la compleja situación que atravesaba la entidad, en lo económico y deportivo. La relación fue de más a menos. Primero, agradecimiento. Quique sacó al Sevilla del atolladero. Una situación muy compleja enderezada desde el banquillo. Sin embargo, el desgaste de un año tan duro hizo mella en el propio entrenador, además de en un palco que necesitaba otros estímulos. Savia nueva para recuperar el impulso.

Por eso se decidió que García Pimienta ocupase el banquillo. Se buscaba un entrenador de un perfil más bajo (también en lo económico), cuya relación con la entidad fuese lo más suave posible. Que no pudiese meter en ningún aprieto ni a la Dirección Deportiva, y mucho menos al propio club, quien no está preparado para sofocar un incendio en cada departamento. La forma de ser del entrenador catalán ha ayudado a que esta supuesta etapa de transición deportiva se viva con cierta naturalidad, también desde la grada, donde no señalan al entrenador cuando se producen malos resultados. De hecho, el propio presidente tomó las riendas con la Liga ya iniciada para renovar un año más el contrato de Pimienta. Un movimiento que los actores principales del vestuario han calificado como acertado.

Movimiento en los despachos

Dentro de la complejidad que conlleva estar al mando de un club sin margen económico tras quedarse fuera de las competiciones europeas y con una plantilla con un coste inasumible sin la Champions, desde el Sevilla han optado por acercarse sutilmente a la Liga, organismo que preside y dirige Javier Tebas, quien pone el ejemplo del club de Nervión como caso a no imitar en sus últimos años, con un nivel de gasto insostenible. Por ello mismo, Del Nido ha cifrado en un 70% el gasto máximo que tendrá el Sevilla en su primera plantilla cuando haya sido capaz de compensar el balance.

Para ello, al club ha llegado hace unos meses José González-Dans, quien ya hizo un trabajo parecido en el Deportivo, sacando la tijera y dejando al club fuera de gastos que no pueda afrontar. Los dos créditos firmados en la pasada primavera de 108 millones en total, han dotado a la entidad hispalense de una tesorería relevante para ir subsistiendo en el corto plazo. El crecimiento deportivo, además de patas económicas como el patrocinio (Midea acaba de firmar), o la construcción de un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, son la hoja de ruta del consejo de administración, quienes hace tiempo detectaron que el Sevilla no puede sólo nutrirse de la venta de jugadores. La cúpula de trabajadores cualificados en Nervión ha cambiado significativamente, comenzando por su director general.

Más de un rifirrafe

La más sonada de las peleas o discusiones públicas que ha tenido Del Nido Carrasco es precisamente la última de ellas con el Betis, con una ruptura unilateral de relaciones, movimiento drástico contra el vecino de la ciudad. No ha sido la única determinación del joven presidente, quien también ha llevado al club a ser el principal denunciante del caso Negreira (Barcelona), contra la Superliga (Real Madrid) e incluso se ha enfrentado a sus propias peñas. Un carácter de tolerancia cero contra quien entiende que le hace daño al Sevilla. Pasos fuertes y arriesgados, sin red. Como su mandato. Dentro de un Sevilla judicializado en la toma de decisiones de sus accionistas, Del Nido Carrasco cumple un año como presidente. Aniversario convulso dentro de un Sevilla en constante ebullición.