Del Nido Benavente: «Esto me hace reflexionar, no tengo intención de vender mis acciones pero no sé lo que haré mañana»

Otra 'goleada' del consejo a Del Nido Benavente en una nueva junta que acabó como todas las anteriores. El presidente, Del Nido Carrasco, esgrimió el pacto de 2019, su padre no pudo votar en una asamblea extraordinaria que él mismo convocó y, por si fuera poco, los 'americanos' se alinearon definitivamente con el actual consejo.

Tras la junta, muy tensa como se esperaba en el intercambio de acusaciones entre los grupos, José María del Nido Benavente atendió a los medios de comunicación. Sabía que aunque se le hubiese permitido votar, no hubiera podido derrocar al actual consejo que preside su hijo, reforzado por el apoyo de los 'americanos'.

«El león se ha convertido en gatito. A los americanos no sabemos que le han dicho para que rompan el pacto que tienen conmigo, que por supuesto lleva consigo millonarias indemnizaciones que vamos a reclamar. Han votado con ellos, avalando y aprobando la nefasta gestión de la dirección del Sevilla. Nos han metido en una dinámica que va a seguir causando perjuicio a nuestra sociedad. Gobernar una nave tan grande como esta sin el apoyo y aliento de la afición es muy difícil. La actual situación tiene mal color y no tiene un bello futuro«, valoró en un primer momento el expresidente.

Admite, eso sí, el tremendo desgaste de la guerra accionarial: «Esto me hace reflexionar. El desgaste que llevamos teniendo los que me apoyan, y yo personalmente, es grande. Hay mucha gente que ha invertido mucho dinero para conseguir la mayoría del capital, y muchas horas en esta batalla. La oposición no la hago yo solo, son cientos los accionistas del Sevilla que me apoyan y me dan las acciones necesarias para intentar revertir la situación. Lo que no puedo hacer es dejar de dar mi agradecimiento a miles de sevillistas que me han levantado y apoyado«.

Cuestionado por si se plantea vender sus acciones, no descarta cualquier posibilidad: «Querría que eso no sucediera, lo que no sé es la reflexión que vamos a hacer«.

También valoró la tensión que se vivió durante la junta: «Yo me voy de aquí a los juzgados de guardia, ya podéis publicarlo. El Sevilla no es el cortijo de nadie, es de los sevillistas. Insonorizar los gritos de los accionistas en la retransmisión de Sevilla FC Radio me parece propio de tiempos pretéritos. Los sevillistas deben saber que la sala era un clamor de todos los asistentes», dijo Del Nido Benavente.

Volviendo al cambio de parecer de los americanos, apunta que «han cambiado de gente a la que apoyar y se han hecho socios y partícipes de la actual gestión del consejo. Ellos sabrán la deriva que tienen».

Sobre posibles soluciones para el conflicto accionarial, asegura que «no sé cuál puede ser. Hemos intentado con los otros grandes accionistas en la forma en que fuera conveniente, incluso hemos ofrecido a la familia Carrión la presidencia del Consejo de Administración. La auditoría profesional e independiente, que está publicada en la web del club, duda de la viabilidad del Sevilla como sociedad. Para este año solo se van a perder algo más de 50 millones de euros. Ustedes dirán. En cualquier compañía mercantil, al CEO lo cuelgan del palo mayor. Aquí parece ser que, como tienen el poder y no dejan votar a los que estamos fuera... Y los americanos que han debido ser engañados».

Descartó por otra parte acudir al derbi en el Villamarín: «Estoy invitado por varios clientes de mi despacho a palcos privados, pero no creo que se vaya a ver mi presencia allí. Yo pensaba dar la charla para el partido del próximo domingo si salía de aquí como presidente de la sociedad».

En cuanto al futuro del club, muestra su inquietud: «Lo dicen los números y la posición en la tabla. Antes remaba con un capitán que nos llevó a la gloria más absoluta después de pasar de la miseria de la que veníamos durante 48 años. Ahora, tenemos una situación en la que no sacamos el cuello por pelear por no descender. Económicamente, estamos en una ruina que vengo denunciando, me llamabais agorero, durante cuatro años. Y en una situación social en la que los aficionados quieren que les dirija cualquiera antes de los que actualmente están».

«Se me ve cansado porque el desgaste ha sido tremendo. Los que vienen detrás mía vienen de un sin descanso y de un abandono de sus negocios para conseguir las miles de acciones que hemos traído. Nunca habíamos venido con tantas acciones. Son más de mil personas las que han delegado el derecho de voto en nosotros y es te hace sentirte fuerte. Hay miles de accionistas que han venido vendiendo sus acciones con libertad de criterio. Hoy yo no tengo intención de vender mis acciones, no sé lo que haré mañana, pero tengo la misma libertad que todo el mundo para hacerlo. Lo que es evidente es que no vendería mis acciones del Sevilla a cualquiera. Vamos a esperar unos días para hacer la reflexión. Nos hemos pegado un tute en las últimas fechas«, insiste.

Preguntado por sus impresiones de cara al derbi, sólo piensa en la victoria: «Yo lo veo en rojo. Estoy convencido de que el equipo saldrá sabiendo que el club más importante de Despeñaperros para abajo, que hay cientos de sevillistas deseosos de que ese carisma y caché que tienen, en el Benito Villamarín, les van a dar las fuerzas necesarias para mitigar la calidad que tiene el rival, al que no se puede despreciar. Yo estoy convencido de que vamos a ganar».

Finalmente, valoró los abucheos hacia el presidente en la junta: «Ha sido un grito casi unánime. ¿Por qué creo que no se va? Porque los dos que hay en el consejo de administración tienen un sueldo muy por encima de la capacidad que están demostrando en la gestión. No tienen otro medio de vida y se aferran al sillón, incomprensiblemente apoyados por familias que están viendo como pierden patrimonio y cómo decrece el Sevilla. No podemos dejar que el Sevilla se despeñe de la forma en que está haciendo».

Más temas:

Sevilla FC