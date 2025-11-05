Suscríbete a
+Nervión
Alerta naranja por lluvia
¿En qué pueblos de Sevilla va a llover más este miércoles? Estas serán las peores horas
Directo
Expectación por la declaración de Lobato en el juicio al fiscal general

Del Nido Benavente rechaza a la Tercera Vía: «La oferta del señor Lappí fue insuficiente»

El expresidente reconoce la negociación, pero asegura que no tiene acuerdo con nadie

Del Nido Benavente, en los juzgados por presunta estafa en la venta de acciones a los americanos

José María del Nido Bevante, a su llegada al juzgado
José María del Nido Bevante, a su llegada al juzgado víctor rodríguez
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La posible venta del Sevilla FC es un tema candente en Nervión. Dentro de esa negociación, el expresidente José María del Nido Benavente sigue teniendo un rol importante debido a su peso accionarial, aunque, según ha declarado esta mañana a su salida del juzgado ... , no existe un comprador mejor colocado, después de que haya indicado que rechazó la propuesta de la conocida como Tercera Vía y representada por Antonio Lappí y Fede Quintero. «La oferta del señor Lappí fue insuficiente», ha señalado el exdirigent, que incluso mantiene el deseo de regresar al puesto de mando de la entidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app