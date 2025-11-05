Del Nido Benavente rechaza a la Tercera Vía: «La oferta del señor Lappí fue insuficiente»

La posible venta del Sevilla FC es un tema candente en Nervión. Dentro de esa negociación, el expresidente José María del Nido Benavente sigue teniendo un rol importante debido a su peso accionarial, aunque, según ha declarado esta mañana a su salida del juzgado ... , no existe un comprador mejor colocado, después de que haya indicado que rechazó la propuesta de la conocida como Tercera Vía y representada por Antonio Lappí y Fede Quintero. «La oferta del señor Lappí fue insuficiente», ha señalado el exdirigent, que incluso mantiene el deseo de regresar al puesto de mando de la entidad.

«A mí me han llegado ofertas para adquirir el paquete accionarial que controlamos, pero nosotros no tenemos ningún acuerdo con nadie ni tenemos ninguna oferta escrita seria acorde al valor del Sevilla Fútbol Club. A día de hoy os puedo decir que nuestro grupo ni ha vendido ni ha entablado negociaciones con nadie», ha dicho Del Nido Benavente, quien, posteriormente, sí ha reconocido esa propuesta de la conocida como Tercera Vía como única oferta sobre la mesa.

«Yo conozco la rumorología que ustedes en los medios de comunicación ponéis de manifiesto. Yo no tengo oferta concreta, más allá de la del señor Lappí, por la compra de las acciones. La del señor Lappí fue rechazada por insuficiente, y por no estar de acuerdo con determinadas cuestiones que se ponían en la misma. Es manifiesto y no tengo ninguna oferta más», ha señalado el expresidente.

Eso sí, Del Nido Benavente también ha apuntado a la posibilidad de su regreso al gobierno de la entidad. «Es verdad que algunas de las opciones que hay manejan esa posibilidad. Pero yo le digo que, de cierto a día de hoy, no hay ningún acuerdo de venta, al menos por mi grupo que representa alrededor del 40% del capital social», ha añadido el exdirigente, que ha finalizado con un mensaje que recordaba a un antiguo eslogan suyo: «Yo sueño con volver a la presidencia, porque creo que ya demostré en su día que era capaz de formar una revolución, y estaría dispuesto a hacerlo otra vez. pero lo que sí es verdad es que pasa la fecha y no se alcanza el poder. Si me llega la oportunidad, no le quepa la menor duda de que tomaría nuevamente las riendas de la sociedad y le voy a contar un secreto que no sabe nadie, lo mejor sigue estando por llegar».