Del Nido Benavente: «Nos cuestan unos 5 millones y no han tenido la gallardía de acudir a ver a nuestro primer filial»

Sigue dando que hablar la no asistencia al palco del Jesús Navas con ocasión de la celebración del derbi de filiales del presidente sevillista, José María del Nido Carrasco, y el vicepresidente, José Castro. Tampoco se vio por la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios al director deportivo, Víctor Orta, en un encuentro bastante disputado entre el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo que terminó 0-0. El hecho de que el cuadro de Galván no estuviera arropado en el derbi chico por sus máximos gestores ha suscitado críticas entre una afición que ya viene mostrando desde hace tiempo su descontento con los dirigentes en los partidos del primer equipo en el Sánchez-Pizjuán.

No ha faltado en este sentido la crítica del expresidente y padre del actual máximo dirigente del Sevilla. Un José María del Nido Benavente que sí ha acudido a la ciudad deportiva para estar con los chicos del Sevilla Atlético en el derbi de Primera RFEF. «Esta mañana he estado apoyando a nuestro primer filial en la Ciudad Deportiva. Me pregunto si hemos vuelto a romper unilateralmente relaciones con el eterno rival porque ninguno de los 3 consejeros delegados ni el director deportivo ha ido al palco en el día de hoy», expresaba Del Nido Benavente en sus redes sociales.

En esa línea, el abogado añadía que «nos cuestan unos 5 millones de euros por temporada entre sueldos, asesores, escoltas y gastos de representación pero no han tenido la gallardía de acudir a ver a nuestro primer filial. #DirectivaDimision. #JuniorVeteYa. #OrtaVeteYa«.

Otros cargos del Sevilla FC como Joaquín Caparrós, Gaby Ruiz, el futbolista Adrià Pedrosa o Pablo Blanco sí que vieron en directo el partido entre el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo. Por parte visitante, Ángel Haro, Miguel Calzado y Ozgur Unay estuvieron igualmente sentados en la zona noble, si bien el presidente bético no pudo volver a encontrarse con su homólogo sevillista tras reestablecerse las relaciones entre entidades antes del último derbi disputado por los primeros equipos.