Del Nido Benavente ataca al club por el despido de empleados en el Sevilla

José María Del Nido Benavente ha lanzado un nuevo ataque al consejo de administración del Sevilla que preside su hijo, José María Del Nido Carrasco. A través de una publicación en su perfil de distintas redes sociales ha asegurado que el club está tramitando en estos momentos «28 despidos aproximadamente».

El que fuera presidente del Sevilla ironiza al señalar al club como «el más solvente de LaLiga», expresión que utilizó José María Del Nido Carrasco. Reprocha a los miembros del consejo de administración que estén «sin dar la cara después del ridículo en el derbi» y recuerda que se preguntó al presidente por estos posibles despidos en la junta de accionistas sin llegar a obtener respuesta.

«Este presidente que nos iba a llevar a un presupuesto de 300 millones de euros y que decía que los empleados eran magníficos y batían récords en todas las áreas se deshace de ellos sin piedad. ¿Acaso ya no tienen hipotecas y ya no viven en sus casas con sus hijos? No entiendo cómo los empleados del club no se movilizan porque a este ritmo terminarán casi todos en el paro gracias a la gestión ruinosa de los actuales gestores. Eso sí, los conductores, los escoltas, el psicólogo y demás asistentes de Carrasco no están en la lista negra aunque nos cueste un dineral mantenerlos», expresa Del Nido Benavente.

Mientras los dirigentes siguen sin dar la cara después del ridículo en el derbi, se están produciendo 28 despidos aproximadamente. Se le preguntó al presidente por esto en la Junta y, como siempre, no respondió.



Por último, en su publicación, apunta a Jesús Gómez, antiguo director de comunicación del club, como único de los miembros del Comité de Empresa que permanece. «No sabemos qué tiene que decir al respecto», señala Del Nido Benavente.

Pocos días antes del derbi del pasado domingo se celebró (el jueves 27 de marzo) una nueva junta extraordinaria de accionistas de la que José María Del Nido Benavente salió algo más debilitado por, principalmente, el cambio de bando del grupo americano.

Tras la asamblea, Del Nido Benavente, calificado por su hijo como «socio minoritario», acudió al juzgado de guardia para denunciar que Del Nido Carrasco había cometido un delito «de desobediencia a la autoridad judicial».

