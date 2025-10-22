Suscríbete a
+Nervión

Del Nido Benavente, un actor a tener en cuenta en la venta del Sevilla FC

El expresidente controla o titula un porcentaje cercano al 38%, que no le da para mandar en solitario, pero importante en el traspaso de poderes

Monchi: «¿Unir a los Del Nido? Yo no puedo, un padre y un hijo debe ser algo natural»

José María del Nido Benavente, junto a su hijo Miguel Ángel y Enrique de la Cerda
José María del Nido Benavente, junto a su hijo Miguel Ángel y Enrique de la Cerda manuel gómez
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La venta de los paquetes mayoritarios de acciones en el Sevilla sigue dando los pasos adecuados y necesarios para que se produzca más pronto que tarde, todo enfocado en que quede cerrado en los próximos meses y para la temporada 2026-27 sea ... otra persona o grupo la que lideren el nuevo Sevilla FC. Evidentemente, para que este gran movimiento se produzca todos los actores involucrados deben aceptar el trato con uno de los compradores. Al Sánchez-Pizjuán ya han llegado las primeras propuestas, estando entre ellas la Antonio Lappí y Fede Quintero, la vía sevillana y más reconocible para hacerse con el dominio del club, aunque según fuentes cercanas a las diferentes negociaciones con todos los grupos vendedores, no es de las más potentes en cuanto al precio de los títulos, por lo que tendrá difícil en este primer movimiento el poder hacerse con las llaves del Sevilla. No es una batalla perdida, pero sí compleja para la denominada 'Tercera Vía'. Queda partido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app