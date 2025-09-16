Nico Pareja: «Me hubiera bajado el salario hasta donde fuera para retirarme en el Sevilla»

Nico Pareja fue uno de los jugadores que levantó tres veces consecutivas la Europa League con la camiseta del Sevilla FC. Después de militar durante cinco temporadas en las que jugó 120 partidos, Nico Pareja se retiró del fútbol profesional en el año 2019, en el Atlas FC. En una entrevista concedida a Post United, el argentino ha repasado toda su trayectoria en el fútbol, en la que destacó en gran parte su etapa en el Sevilla FC.

Sus pensamientos eran retirarse en el conjunto sevillista pero admite que «no me quería ir pero entendí que tanto el club como el entrenador era lo que querían en aquel momento. Si hubiera sido por mí, me hubiera bajado el salario hasta donde fuera para retirarme en el Sevilla«. Además, Pareja reconoce su amor y cariño por el Sevilla: »Es el club de mi vida, donde tuve una conexión con el club y con la gente. Sentí un sentido de pertenencia que fue mayor que en otros lados«.

Por otro lado, el ex defensor del club nervionense recordó cómo vivió su grave lesión en su segunda temporada en el Sevilla: «Me pasó en el mejor momento de mi carrera. Fue más duro de lo que esperaba, porque me operaron del cruzado y a los cinco meses me tuvieron que operar de nuevo porque la rodilla no respondía bien. Me daban por muerto, pero sabía que me iba a recuperar y trabajé como un loco para que fuera así«.

Durante su etapa en el Sevilla, Nico Pareja estuvo bajo las órdenes de varios entrenadores, aunque confesó que el año de Sampaoli fue diferente al de los demás. «Fui afortunado por tener a Unai Emery, pero el año que más me divertí jugando al fútbol fue el año de Jorge (Sampaoli). El día a día era muy divertido, no había ningún jugador que no tuviera ganas de ir a entrenar. Desde el primer momento me hizo sentir el mejor central del mundo«.

