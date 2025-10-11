Nianzou, el último gran reto de Almeyda en el Sevilla FC

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, siempre ha pensado que en el vestuario había mejor plantilla de los que decían los números de los últimos años, pero había que saber tratarle y exprimirla. Esto no podrá decirlo públicamente porque es echar tierra sobre anteriores entrenadores ... que han estado por el Sánchez-Pizjuán, sin olvidar la perdida paulatina de calidad que ha vivido el club en los últimos años por el dramático descenso de la partida destinada a la primera plantilla. Uno de los casos más evidentes y sangrantes ha sido Tanguy Nianzou, al que sus problemas físicos le han provocado una terrible bajada de autoestima. Estaba enfadado con el Sevilla y con el fútbol. Almeyda trata de recuperarlo.

De hecho, ha sido titular con su nuevo entrenador, demostrando un alto nivel de juego, en las primeras jornadas del campeonato, una vez que se sentía con fuerzas, aunque siempre midiendo los tiempos que aconsejaban los preparadores físicos y servicios médicos para evitar que volviese a recaer del muslo, como sí le ocurrió a inicios de la pretemporada. Lleva un plan que Almeyda desea seguir a rajatabla. La lesión ante el Villarreal no estaba prevista, pero demuestra que su físico sigue sin ser plenamente competitivo.

Regresará después del parón y seguirán llevando adelante un plan fijo de minutos en los que pueda participar hasta que se sienta plenamente liberado, como ahora le sucede a su compañero de fatigas Marcao, quien ha pasado con el Sevilla otro calvario interminable de lesiones y ahora se siente en plenitud. Este es el siguiente gran reto de Almeyda, encontrar ese punto en el que Nianzou se sienta importante, sin miedo a caer lesionado y ofreciendo el rendimiento que dice su contrato.

Una vinculación que no quiso prolongar, bajando la masa salarial como pretendía el Sevilla, porque lleva tiempo a disgusto con las decisiones que se tomaban en el club en cuanto a su persona. Se ha sentido por momentos solo. La llegada del nuevo cuerpo técnico le ha abierto una puerta. Volver a sentirse futbolista es lo más importante. Por ese camino de nueva felicidad no será tan cerrado para tratar su situación contractual. Hay mucho dinero en juego en la recuperación de Nianzou. Con su edad, tiene mercado más que de sobra en cuanto demuestre que está para el deporte de élite.