Nianzou, el último gran reto de Almeyda en el Sevilla FC

El central francés ha jugado a un altísimo nivel con el entrenador argentino, pero ha recaído dos veces en las lesiones, su gran déficit en Nervión

Tanguy Nianzou saluda a Matías Almeyda tras el partido contra el Barcelona
Tanguy Nianzou saluda a Matías Almeyda tras el partido contra el Barcelona
Alberto Fernández

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, siempre ha pensado que en el vestuario había mejor plantilla de los que decían los números de los últimos años, pero había que saber tratarle y exprimirla. Esto no podrá decirlo públicamente porque es echar tierra sobre anteriores entrenadores ... que han estado por el Sánchez-Pizjuán, sin olvidar la perdida paulatina de calidad que ha vivido el club en los últimos años por el dramático descenso de la partida destinada a la primera plantilla. Uno de los casos más evidentes y sangrantes ha sido Tanguy Nianzou, al que sus problemas físicos le han provocado una terrible bajada de autoestima. Estaba enfadado con el Sevilla y con el fútbol. Almeyda trata de recuperarlo.

