Nianzou se puso de nuevo la camiseta del Sevilla once meses después

El Sevilla no pudo conseguir la victoria el pasado viernes en el partido ante el Elche de la jornada cuatro de LaLiga EA Sports (2-2). El equipo dirigido por Matías Almeyda logró ponerse por delante, pero André Silva y Rafa Mir le dieron la vuelta al marcador. No obstante, Peque consiguió igualar el partido antes del final. De cara a este choque, Almeyda ya pudo contar con los últimos fichajes y recuperó a algunos futbolistas. Consideró el argentino revolucionar su defensa y la cambió radicalmente con respecto a lo visto en el Girona-Sevilla de antes del parón. Planteó una defensa compuesta por tres centrales (Azpilicueta, Nianzou y Marcao) y con dos carrileros (Juanlu por la derecha y Alfon por la izquierda). Supuso así este partido la vuelta de Nianzou al equipo tras casi once meses de ausencia.

Tanguy Nianzou cayó lesionado tras la victoria lograda por el Sevilla en Cornellà-El Prat ante el Espanyol el pasado curso. Este triunfo se dio el 25 de octubre de 2024, y ahora los nervionenses ya pueden contar de nuevo con el defensor tras una larga ausencia y un extenso periodo de recuperación. Durante el tiempo en el que estuvo trabajando en poder volver, se especuló con la opción de que pudiera salir del club, ya que tiene firmado uno de los mejores contratos de la plantilla. Una vez que fue descartada esta posibilidad, el club negoció con el futbolista una adecuación contractual para poder tener mayor margen de maniobra en el mercado. No se llegó a un acuerdo contrariamente a lo que sucedió con otros futbolistas de la plantilla como Marcao, Januzaj o Sow.

Nianzou, firmado en el verano de 2022 por el Sevilla, llegó al club procedente del Bayern de Múnich a cambio de 16 millones de euros y no ha rendido según lo esperado. El nivel que ha ofrecido en el terreno de juego no ha sido el deseado por dirigentes, entrenadores y aficionados y se ha visto también condicionado por los recurrentes problemas físicos que tampoco le han permitido tener continuidad.

Ahora, tras superar su última lesión y no haber podido llegar el club y el futbolista a un entendimiento, todas las partes buscan que salga a relucir el mejor rendimiento posible de Nianzou. La primera piedra se puso el viernes con la titularidad del central de 23 años que cuajó un buen partido durante los 61 minutos de juego que estuvo sobre el césped. Por contra, pudo haber dejado al equipo con un futbolista menos al jugarse la expulsión poco después de haber visto la primera tarjeta amarilla.

Tras el partido, Matías Almeyda alabó al futbolista señalando lo siguiente: «Queríamos ver jugar a Tanguy un partido después de once meses y lo hizo perfecto. Sabía que podía contar con él 45 o 60 minutos; con él en el campo se vio una seguridad enorme por sus características».