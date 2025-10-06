Suscríbete a
+Nervión

La mutación del Sevilla también pasa por el gol: ya es el tercer equipo más realizador de Primera

15 dianas acumula el equipo sevillista, con siete conseguidas por tres de sus delanteros

El Sevilla FC vuelve a zona europea casi tres años y medio después

Akor Adams celebra su gol al Barcelona
Akor Adams celebra su gol al Barcelona EFE
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La transformación del Sevilla para por el cambio de estilo impuesto por Matías Almeyda. Un equipo mucho más intenso sobre el terreno de juego, que también acorta los plazos para llegar al área rival. Un fútbol más directo y vertiginoso que se adecúa a ... las condiciones de sus futbolistas y que ha revertido la mala dinámica ofensiva. Con 15 dianas en estas primeras ocho jornadas del campeonato, el Sevilla ya es el tercer equipo más realizador de Primera, sólo superado por el Barcelona (22) y el Real Madrid (19), los dos grandes del fútbol español.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app