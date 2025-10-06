La mutación del Sevilla también pasa por el gol: ya es el tercer equipo más realizador de Primera

La transformación del Sevilla para por el cambio de estilo impuesto por Matías Almeyda. Un equipo mucho más intenso sobre el terreno de juego, que también acorta los plazos para llegar al área rival. Un fútbol más directo y vertiginoso que se adecúa a ... las condiciones de sus futbolistas y que ha revertido la mala dinámica ofensiva. Con 15 dianas en estas primeras ocho jornadas del campeonato, el Sevilla ya es el tercer equipo más realizador de Primera, sólo superado por el Barcelona (22) y el Real Madrid (19), los dos grandes del fútbol español.

Este registro goleador se entiende mejor en perspectiva con el análisis de las últimas temporadas. Desde la campaña 18-19, cuando el Sevilla era líder en la octava jornada con 16 puntos y 18 goles a favor, los de Nervión no se acercaban a estas cifras de acierto ante la portería rival. Once goles en la 23-24 y la 21-22, diez en la 19-20 y ocho en la 20-21, 22-23 y 24-25 son los datos goleadores del Sevilla y que ahora están siendo superados.

La goleada ante el Barcelona, además, certifica el modelo de juego sevillista, el equipo de Europa que más tantos ha conseguido al contragolpe en este arranque de las competiciones (5). Ante el equipo azulgrana acabó sumando cuatro dianas que pudieron haber sido varias más, sobre todo en un primer tiempo en el que disfrutó de multitud de ocasiones. El propio Isaac Romero, que se inventó el penalti y anotó el segundo gol del partido, pudo haber anotado antes en sendas ocasiones que no supo definir con precisión. A la tercera llegó la vencida para el lebrijano, que sí convirtió la perfecta asistencia de Rubén Vargas, en una acción que definió el juego del equipo. Suazo encimó a Koundé para recuperar la pelota; Agoumé, con celeridad para meter el balón en profundidad a la carrera de Vargas; el suizo la puso con la zurda para la llegada de Isaac, que esperaba en el corazón del área para rematar de primeras con la derecha.

También tuvo ocasiones Akor Adams, al que le anularon un tanto por un fuera de juego milimétrico, y que sí cerraría la goleada en la prolongación. Un gol similar al de Isaac, con otra jugada rápida que se inició en campo sevillista, que lanzó Peque hacia la carrera de Ejuke en la banda izquierda y éste la puso a la llegada de Akor Adams. Un gol que el nigeriano celebró por todo lo alto en un Sánchez-Pizjuán que ya se había liberado tras el anterior tanto de José Ángel Carmona.

Precisamente, ese acierto de los delanteros sevillistas contrasta con el del año pasado. Isaac acumula tres goles en ocho jornadas, cuando la pasada campaña anotó cuatro en todo el campeonato; Akor Adams suma dos partidos seguidos anotando, rompiendo esa maldición de los delanteros de Víctor Orta. E incluso Alexis Sánchez también suma dos goles, además de haberse convertido en actor principal del juego de ataque. Siete dianas entre los tres delanteros del equipo, lo que señala a las claras ese cambio en el estilo de juego impuesto por Almeyda.