Munuera Montero apunta a dirigir el Sevilla - Betis del 30 de noviembre

El colegiado pertenece al Comité Andaluz, por lo que el CTA pondría fin al criterio de territorialidad en sus designaciones

José Luis Munuera Montero en el duelo Osasuna - Real Madrid del pasado 15 de febrero
José Luis Munuera Montero en el duelo Osasuna - Real Madrid del pasado 15 de febrero AFP
Jesús Sevillano

Aunque el Comité Técnico de Árbitros (CTA) no lo anunciará oficialmente hasta, por lo menos, el sábado 29 de noviembre, empieza a barruntarse el árbitro que dirigirá El Gran Derbi Sevilla - Betis que se jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo 30 de noviembre ... a las 16.15 horas. Y es que el diario AS ha informado en la tarde-noche de este jueves que todo apunta a que será el colegiado nacido en Jaén y perteneciente al Comité Andaluz, José Luis Munuera Montero.

