Muere Manolo Cardo

Jornada de luto en el Sevilla FC. Ha muerto a los 85 años de edad Manolo Cardo, el que fuera entrenador del primer equipo sevillista entre las temporadas 81-82 y 85-86.

Nacido en Coria del Río en abril de 1940, Manolo Cardo se convirtió en nombre propio en la entidad de Nervión. Su nombre destaca cuando se habla, por ejemplo, de la cantera sevillista. Futbolistas procedentes de los escalafones inferiores tuvieron la oportunidad de debutar con el primer equipo con Manolo Cardo de entrenador.

Hay momentos y partidos vinculados de manera directa a la figura del técnico coriano. Por ejemplo, su estreno en el primer equipo en diciembre de 1981. El Sevilla ganó de manera contundente en un partido de Primera división al Zaragoza por 1-4, el día en el que Pintinho marcó cuatro goles y en el que un canterano llamado Francisco López Alfaro, que llegaría ser internacional con la selección española, debutó en el primer equipo sevillista.

La entidad de Nervión ha publicado un mensaje en redes sociales en el que expresa sus condolencias a los familiares y amigos del que fuera técnicos del equipo sevillista.

El Sevilla FC expresa sus condolencias a los familiares y amigos de nuestra querida leyenda Manolo Cardo.



Tu legado es eterno, Manolo.



D.E.P. pic.twitter.com/Hhu6qCwizX — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 16, 2025

Más temas:

Sevilla FC