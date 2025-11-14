Suscríbete a
Muere Xabier Azkargorta, entrenador del Sevilla en la década de los 80

A los 72 años y por problemas cardiovasculares ha fallecido el técnico de Azpeitia

Xabier Azkargorta, en una foto de archivo
Xabier Azkargorta, en una foto de archivo El diario vasco
Nacho Pérez

Este viernes se ha conocido que Xabier Azkargorta ha fallecido a los 72 años de edad en Bolivia. El entrenador vasco se sentó en el banquillo del Sevilla FC entre 1987 y 1989 dirigiendo a la entidad nervionense en 64 partidos oficiales.

