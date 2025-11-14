Muere Xabier Azkargorta, entrenador del Sevilla en la década de los 80

Este viernes se ha conocido que Xabier Azkargorta ha fallecido a los 72 años de edad en Bolivia. El entrenador vasco se sentó en el banquillo del Sevilla FC entre 1987 y 1989 dirigiendo a la entidad nervionense en 64 partidos oficiales.

Azkargorta, que además de al Sevilla entrenó al Espanyol, al Nástic, al Tenerife o al Valladolid, fue reconocido seleccionador de Bolivia, país al que llevó a la Copa del Mundo. También dirigió a varios clubes del país andino, a la selección de Chile y a clubes de Japón y México.

En el Sevilla, Azkargorta sustituyó a Jock Wallace y consiguió ganar 21 partidos, empatar otros 21 y perder 22. Pepe Ortega lo relevó tras una serie de malos resultados en la jornada 20 de la campaña 88-89.