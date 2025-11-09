Suscríbete a
Muere Domingo Muñoz González, socio número uno del Sevilla FC

El club sevillista ha anunciado el fallecimiento de su abonado más antiguo

Muere Domingo Muñoz González, socio número uno del Sevilla FC
Noticia triste para el sevillismo, puesto que su socio más antiguo ha fallecido, tal y como ha informado el Sevilla FC este domingo. Se trata de Domingo Muñoz González, socio número uno de la entidad hispalense, que ha querido trasladar su pésame a ... través de los canales oficiales del club.

