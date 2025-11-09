Muere Domingo Muñoz González, socio número uno del Sevilla FC

Noticia triste para el sevillismo, puesto que su socio más antiguo ha fallecido, tal y como ha informado el Sevilla FC este domingo. Se trata de Domingo Muñoz González, socio número uno de la entidad hispalense, que ha querido trasladar su pésame a ... través de los canales oficiales del club.

«El Sevilla FC lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro socio número 1, Domingo Muñoz González. Descanse en paz, Fiel de Nervión», dice así el mensaje del Sevilla publicado en las redes.

Domingo ocupó durante mucho tiempo ese sitio de privilegio dentro de la afición sevillista, de hecho, hace unos años el Sevilla FC quiso homenajear a sus socios más antiguos y grabó un vídeo captando el homenaje. «Estoy orgulloso de ser número uno y presumo de ser número uno», decía con una amplia sonrisa.

Además, Domingo también atendió a ABC de Sevilla en la previa del derbi que tuvo lugar en enero de 2021 para hablar de este duelo y presumir de haber llegado a ser socio número 1. «Hay veces, cuando voy a algún lado y me estoy tomando algo, que si sale una conversación del Sevilla… pues yo digo que yo soy el socio número 1. Es verdad, ¿no? Pero a mi hijo no le gusta mucho. Más de una vez me ha dicho: 'pero papá, que no hace falta que lo digas'. ¿Sabe qué? Yo lo sigo diciendo. ¿Sabe cuánto significa para mí ser el socio número 1 de un club tan grande en el mundo? ¡Es un orgullo! ¡Viva el Sevilla!».