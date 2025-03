Monchi, sobre la salida de Isco del Sevilla: «Esa historia tiene muchos matices y algún día, ahora no es el momento, se contarán»

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, atendió en la noche de este lunes a GOL y valoró el derbi que ayer el Sevilla, equipo al que estuvo ligado durante gran parte de su carrera como futbolista y gestor, perdió ante el Betis (2-1) en el Benito Villamarín.

El de San Fernando, actualmente ligado a un Aston Villa en plena forma, comentó que vio el partido solo «porque mi hijo que vive conmigo y trabaja con nosotros estuvo en el estadio como un aficionado más en la grada». «Intentando transmitir desde aquí lo máximo posible, pero desgraciadamente las cosas no salieron bien y el Betis fue merecedor del triunfo después de muchos años y pudo saborear un recuerdo que para muchos era antiguo», valoró.

Fue este lunes un día difícil para los sevillistas aunque Monchi se quedó con «la satisfacción de ser sevillista, es a lo que hay que agarrarse porque no hay mayor trofeo que eso». «El Betis fue merecedor en todo, desde la preparación hasta el transcurso, y a disfrutarlo. He leído a gente criticar la celebración, y hay que celebrarlo de la manera más efusiva posible e hicieron lo que hay que hacer», comentó Monchi que aclaró que «no es un partido más por mucho que muchas veces lo queramos decir». «Es un día complicado y difícil, pero nos queda el consuelo de que maana cuando nos levantemos seremos sevillistas y no hay mayor alegría que eso», concluyó al respecto.

Monchi, sobre el vídeo viral hablando sobre Isco: «Rompe la intimidad de manera desleal y deshonesta»

Cuestionado por el vídeo viral en el que respondía a un aficionado que le buscaba las cosquillas en San Fernando por Isco y su salida del Sevilla, Monchi recalcó que «de ese vídeo hay que quedarse con algo que no le deseo a nadie: que es que rompen la intimidad de cualquiera, iba de casa de mi madre a mi casa... «No tenía ni idea de que me estaba grabando, me enteré una hora y media después, es algo que no le deseo a nadie. Rompe la intimidad de manera desleal y deshonesta. Sabéis que soy espontáneo en mi manera de ser. A nadie le tiene que pasar cosas así. Dije eso como podía haber dicho cualquier cosa. Ni me vanaglorio, ni presumo de lo que dije. Es romper tu intimidad en un sitio en el que te sientes cómodo. Lo saludé como a un paisano más y se quiso hacer el gracioso a costa mía. No tenemos que destacar lo que dije ni lo que no dije. Salí sin querer porque no sabía que me estaban grabando, me fui a misa de mi hermandad y luego me encontré con ese marrón. Siempre digo que tenemos que ser noticia porque lo seamos, otras veces nos lo encontramos», explicó.

Al ser preguntado especificamente por Isco, Monchi no dudó a la hora de responder en afirmar que «es un magnífico jugador, extraordinario». «Conviví poco con él, pero me dicen que es buena persona», agregó antes de señalar que «lo que le está pasando seguro que lo está mereciendo porque lo pasó mal y la salida del Sevilla no fue la idónea». «Soy de las personas con menos ganas de tener enemigos del mundo. Las personas que se curran su recorrido, que le vengan bien las cosas. Esa historia tiene muchos matices que algún día, ahora no es el momento, se contarán. Cuando salió Isco no nos fue mal y a él tampoco le va mal, así que todos contentos», añadió.

No quiere hablar de un posible regreso al Sevilla

Por último, al ser cuestionado por un posible regreso al Sevilla, quiso evitar abrir la puerta: «Mi cabeza está en el partido del miércoles en Brighton. Hay un montón de cosas ilusionantes en el Aston Villa. Me siento querido, comodísimo y soy feliz en el Aston Villa. Evidentemente echo muchas cosas de menos de España y de mi pueblo. Ahora mismo quiero centrarme en este presente tan bonito y en ese corto plazo que quiero disfrutarlo».