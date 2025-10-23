Suscríbete a
+Nervión
Actualidad
Así será el nuevo reparto de minutos de las cofradías del Domingo de Ramos por carrera oficial

Monchi responde a Guardado por la agresión a Joan Jordán: «Lo que tendría que hacer es estar callado»

El que fuera director deportivo sevillista recuerda que quien decidió suspender el partido fue De Burgos Bengoetxea y pide que «no banalicemos las cosas porque es intentar desviar totalmente las cosas»

Guardado y el derbi del palo: «Todo lo que pasó ahí fue una vergüenza»

Monchi, durante su entrevista con Josep Pedrerol
Monchi, durante su entrevista con Josep Pedrerol
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lo sucedido en el derbi copeto disputado en el Benito Villamarín en enero de 2022 sigue trayendo cola. El partido quedó marcado por el lanzamiento de un palo desde la grada a Joan Jordán, futbolista del Sevilla. De Burgos Bengoetxea, árbitro del encuentro, ... decidió suspender el partido y reanudarlo el día siguiente sin público en las gradas del estadio bético. Esta circunstancia enfadó a dirigentes, futbolistas y aficionados verdiblancos y recientemente Andrés Guardado recordó los hechos calificando lo sucedido de «vergüenza». Monchi, director deportivo del Sevilla por aquel entonces, ha respondido con vehemencia al exfutbolista mexicano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app