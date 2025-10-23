Monchi responde a Guardado por la agresión a Joan Jordán: «Lo que tendría que hacer es estar callado»

Lo sucedido en el derbi copeto disputado en el Benito Villamarín en enero de 2022 sigue trayendo cola. El partido quedó marcado por el lanzamiento de un palo desde la grada a Joan Jordán, futbolista del Sevilla. De Burgos Bengoetxea, árbitro del encuentro, ... decidió suspender el partido y reanudarlo el día siguiente sin público en las gradas del estadio bético. Esta circunstancia enfadó a dirigentes, futbolistas y aficionados verdiblancos y recientemente Andrés Guardado recordó los hechos calificando lo sucedido de «vergüenza». Monchi, director deportivo del Sevilla por aquel entonces, ha respondido con vehemencia al exfutbolista mexicano.

Lo ha hecho en El Cafelito de El Chiringuito durante su entrevista con el periodista Josep Pedrerol. Monchi reconoció que había escuchado lo que comentó Guardado y replicó lo siguiente ante las insinuaciones del exjugador bético que comentó que «alguien no quería jugar ese partido»:

« La insinuación es algo subjetivo. Lo objetivo no lo podemos quitar, si uno llamó o no llamó... Lo que pasó es que alguien desde la grada tiró un palo, algo que no es muy bonito, y que le da en la cabeza a un jugador. Es decir, hay un acto violento y un daño físico. Empezar a evaluar si el daño es mayor o menor me parece muy banal. No banalicemos las cosas porque es intentar desviar totalmente las cosas. ¿Sabes quién suspendió el partido? El árbitro. De Burgos Bengoetxea. Decidió suspender el partido porque no se daban las circunstancias para que siguiera. Es decir, ni yo, ni Del Nido, ni Pepe Castro, ni Lopetegui, ni Joan Jordán ni nadie tenía potestad para suspender el partido. Yo lo que hice fue bajar al vestuario y ver a un vestuario totalmente crispado, nervioso, unos jugadores del Betis obviando lo que había pasado y a un jugador totalmente fuera de sí. Ese es el escenario. Lo que puedan contar la gente particularmente me importa cero porque yo estaba allí viviendolo en primera persona. Lo importante es lo que pasó. Lopetegui atiende a un jugador al que le han pegado con un palo en la cabeza. Yo estaba en la grada y no sé lo que dice. Yo sé lo que pasó: que le dieron con un palo en la cabeza a un jugador. Guardado lo que tendría que hacer es estar callado y posiblemente analizar lo que hizo él posteriormente con un compañero. Lo que se produce es una agresión de un tipo que tira un palo y le da a un jugador en la cabeza. Eso pasó. Yo te pregunto, ¿pasó eso o me lo invento yo? Luego los jugadores del Betis empezaron a tirarse al suelo con una botellita y tal. No fue un ejemplo, no fue un ejemplo. Dicho esto, respeto a Guardado porque me parece un magnífico profesional».

☕️☕️ EL CAFELITO ☕️☕️



😡 MONCHI RESPONDE A GUARDADO:

“Lo que tiene que hacer es estar callado”



👉 “Joan Jordán sufrió una agresión y hablar

de cualquier otra cosa es banalizarlo”.



👇 Podcast completo jueves a las 15:30 👇https://t.co/4tfyU6lfjb pic.twitter.com/Zpv4QoCL9b — El Cafelito de Josep Pedrerol (@CafelitodeJosep) October 23, 2025

Monchi dejó recientemente su cargo de director deportivo en el Aston Villa inglés y actualmente está centrado en un nuevo proyecto deportivo con el San Fernando, el modesto equipo de su localidad natal que tras los problemas económicos milita en la novena división del fútbol español.