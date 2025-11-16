Monchi: «No hay que relacionar al Monchi profesional con el Sevilla; eso es historia»

Su marcha del Aston Villa el pasado mes de septiembre sorprendió, puesto que aún le restaba lo que queda de temporada de contrato y no había indicios de agotamiento. Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' (San Fernando, 1968) está inmerso en su tierra natal con el ... San Fernando 1940, pero es inevitable vincularlo al Sevilla en un futuro no muy lejano, en función de quién sea el que compre el club. Vinculado a la Tercera Vía sevillana, el gaditano atiende a ABC de Sevilla sin querer abrir ese melón y asegura que su tiempo en Nervión ha pasado.

¿Cómo está?

Relajado, en cuanto a la presión de fútbol profesional. Contento de estar en mi tierra, de estar involucrado en un proyecto que me ilusiona mucho. Y agradecido con el Aston Villa por haberme dado la oportunidad de disfrutar de la Premier.

¿Y cuál es su reto a medio plazo?

Mi reto a día de hoy es vivir un poquito. Después de 38 años estando en el fútbol profesional, necesitaba un descanso, no lo he tenido nunca. Que el Monchi persona le gane tiempo al Monchi profesional. Y, después, disfrutar de algo que empezó siendo una utopía y que hoy es una realidad, el Club Deportivo San Fernando 1940.

¿Llegó antes el cansancio o el proyecto del San Fernando?

No me voy de Inglaterra porque esté cansado. Hay una serie de circunstancias, evidentemente, una de ellas fue el San Fernando. Hay un momento en el que todos los que estábamos en el día a día del Aston Villa pensábamos que, para seguir creciendo, hacía falta savia nueva, y yo, otros retos.

¿Por qué LaLiga no puede estar a la altura de la Premier a la hora de manejar el mercado de fichajes?

Hay todavía mucho camino que aprender de la Premier. En la Premier también hay finanzas de fair play. Y posiblemente aprieten mucho más que las de aquí. La Premier no se anda con chiquitas, si no se cumple con las reglas, te quitan puntos. Hace años, Nottingham, Leicester y Everton lo sufrieron sus carnes. Equipos importantes. Distintas reglas, distintas normas, pero el fair play existe. ¿Qué pasa? Que creo que la Premier lleva trabajando en pos de generar un producto muy vendible, eso le provoca que tenga unos ingresos por el show de televisión bestiales. Por otro lado, en la Premier son más abiertos a la entrada de capital extranjero, esto hace que los clubes sean más poderosos. Tenemos que empezar a quitarnos eso de que en la Premier sólo hay dinero. En la Premier ya hay dinero y talento.

Y hablando de economía ¿Cree que el Sevilla va por el buen camino en su recuperación?

No soy capaz de responderte esa pregunta porque no tengo todos los datos. No estoy dentro de las cuentas de resultados, ni de lo que está haciendo el Sevilla. Imagino que las personas que están gestionando el club han intentado hacer lo mejor posible para que sea lo más sostenible posible. Y ojalá lo consigan. Lo único que yo puedo desde fuera es desear que las cosas salgan lo mejor posible.

¿Siente alguna responsabilidad de esta situación?

Lo único que quiero mirar es para adelante, porque si yo miro para atrás, en treinta y tantos años que he estado en el Sevilla, fíjate la cantidad de cosas que han pasado. Sí puedo decir que me quedo con lo disfrutado, lo vivido. Soy una persona que intento siempre no mirar para atrás y cuando miro es para ver cosas positivas. Hay un montón de logros conseguidos y me quedo con eso. Evidentemente, en la primera época de 17 años, casi veinte y tantos años de director deportivo en el Sevilla, hacerlo todo bien es imposible. Pero ahí están las hemerotecas. Tampoco hay que rebuscar mucho para ver lo que se ha hecho. Creo que en general se percibe que Monchi, la figura de Monchi, ha dado más de lo que ha podido restar.

Sí, pero se habla mucho de la planificación del verano de 2022, de los fichajes, por ejemplo, de Nianzou, Marcao o Januzaj...

Son cosas muy puntuales. ¿Sabes cuántos fichajes habré hecho yo en el Sevilla? No voy a entrar en ese detalle tan pequeño. Me quedo con que esa temporada, no se me olvida, terminamos ganando un título. Igual me bailan los números, pero creo que terminamos ganando un título y clasificándonos para la Champions. Mi último partido en el Sevilla fue una final de Europa League y ganando a la Roma. Insisto, tantísimos años, es imposible ser infalible. Soy historia en el Sevilla. Ya no participo del presente, y esa historia, pues los medios de comunicación, los aficionados son los que tienen que juzgar. Habrá gente que piense que soy historia positiva y habrá gente que piense que soy negativa. Yo sí sé lo que he vivido.

¿Cuál es la clave por la que Víctor Orta no triunfó en el Sevilla?

En el fútbol profesional no es fácil conseguir objetivos porque hay mucha competitividad. De Víctor, lo único que puedo decir es que no voy a analizarlo. Me parece poco profesional por mi parte hacerlo. Víctor me parece que es un profesional con una trayectoria importante, que ha estado en muchos equipos y creo que, dentro de la dirección deportiva, es una referencia. Y si hablas con cualquier director deportivo, siempre lo consideran como uno de los importantes del mundo del fútbol. Y me quedo con eso. Después, como he dicho de mí, muchos años de trayectoria, hay veces que salen mejor las cosas, otras veces salen peor. Pero Víctor es un profesional con reputación en el mundo.

Y si le pregunto por Cordón...

Antonio es otro referente en el fútbol, tanto en Villarreal como en el propio Betis, en Mónaco... su trayectoria está ahí. No tengo que descubrir nada. Yo creo que el Sevilla, en la dirección deportiva, está en muy buenas manos.

¿Sería compatible trabajar con él?

No, tenemos que empezar a olvidarse de Monchi. De no relacionar al Monchi profesional con el Sevilla. Monchi es historia. Podemos relacionar al Monchi aficionado con el Sevilla, porque yo soy sevillista, pero hay que olvidarse de Monchi en lo profesional. Hay que intentar pasar página y, como he dicho anteriormente, Monchi es historia del Sevilla.

Aunque se le relaciona con la Tercera Vía sevillana.

Antonio (Llapí) y Fede (Quintero) son amigos míos, son gente con capacidades tanto económicas como profesionales, y que además tienen la ilusión de poder trabajar en el Sevilla, y es lo único que puedo decir, ni ellos han comprado el Sevilla, ni todavía viven en el Sevilla, ni me han llamado a mí para vivir en el Sevilla. Ahora mismo no me planteo absolutamente nada que no sea estar centrado en el día a día de San Fernando.

¿Sería la entrada de capital extranjero una solución para el Sevilla?

No soy capaz de entrar a eso, si digo que hay clubes en Inglaterra que, con ese capital extranjero, han crecido y uno de ellos es la Aston Villa. Cuando lo compran los actuales dueños, estaba en el Championship y hoy está jugando en Europa. Pero evidentemente también depende. No sé si lo van a vender, no sé si hay un fondo, entonces no puedo juzgar. Sí digo que creo que ya ese miedo a que pueda entrar capital extranjero en el sevillismo se ha perdido, pero no es lo mismo un capital que otro. Lo importante es que las personas que puedan venir sean gente que sean capaces y sepan gestionar.