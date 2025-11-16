Suscríbete a
Monchi: «No hay que relacionar al Monchi profesional con el Sevilla; eso es historia»

El exdirector deportivo asegura a ABC de Sevilla que «no contempla» regresar a la entidad sevillista y que desea «disfrutar más de la vida»

El exdirector deportivo del Sevilla, Monchi, posa para ABC de Sevilla
El exdirector deportivo del Sevilla, Monchi, posa para ABC de Sevilla FOTO: Juan Flores. VÍDEO: Alejandro Cuevas

Candela Vázquez y Nacho Pérez

Su marcha del Aston Villa el pasado mes de septiembre sorprendió, puesto que aún le restaba lo que queda de temporada de contrato y no había indicios de agotamiento. Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' (San Fernando, 1968) está inmerso en su tierra natal con el ... San Fernando 1940, pero es inevitable vincularlo al Sevilla en un futuro no muy lejano, en función de quién sea el que compre el club. Vinculado a la Tercera Vía sevillana, el gaditano atiende a ABC de Sevilla sin querer abrir ese melón y asegura que su tiempo en Nervión ha pasado.

