Monchi: «Del Nido Carrasco, desde que se levanta hasta que se acuesta, está pensando en el Sevilla»

El exdirector deportivo sevillista no toma partido en la guerra accionarial y asegura que su relación con los actuales gestores «es buena»

Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'
Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' FOTO: Juan Flores. Vídeo: Alejandro Cuevas

Candela Vázquez y Nacho Pérez

La salida de Monchi del Sevilla FC hace dos años y medio estuvo marcada por las discrepancias que tuvo con los gestores actuales, José Castro y José María del Nido Carrasco, aunque el gaditano asegura que mantienen una «buena relación», como también la ... tiene con Del Nido Benavente, máximo accionista del Sevilla y uno de los presidentes con los que más trabajó mano a mano.

