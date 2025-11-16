Monchi: «Del Nido Carrasco, desde que se levanta hasta que se acuesta, está pensando en el Sevilla»

La salida de Monchi del Sevilla FC hace dos años y medio estuvo marcada por las discrepancias que tuvo con los gestores actuales, José Castro y José María del Nido Carrasco, aunque el gaditano asegura que mantienen una «buena relación», como también la ... tiene con Del Nido Benavente, máximo accionista del Sevilla y uno de los presidentes con los que más trabajó mano a mano.

Del Nido Carrasco no crea consenso en el sevillismo desde que se erigió presidente ¿Cuál cree que es el motivo?

No sé. Son preguntas que no tengo respuestas. Me he llevado dos años viviendo en Birmingham, estoy en San Fernando, lo único que puedo decir es que a José (Del Nido Carrasco) lo conozco, sé que es una persona que es sevillista, que quiere al Sevilla. Y me alegro de eso. Lo que quiero es que el Sevilla vaya bien y que el Sevilla gane. Es que no puedo entrar a valorar más cosas. José es un tipo que se levanta para la mañana hasta que se acuesta pensando en el Sevilla y eso sí lo posee porque lo he vivido y lo he compartido con él.

¿La relación no quedó tocada?

No, las relaciones con Pepe (Castro) como con José son perfectas. Hay momentos en la vida que hay que dar un pasito atrás, para dar pasos para adelante. No hablo con él todos los días, pero sí hablo mucho con él y con Pepe también. Tengo una buena relación. Soy más de construir que de destruir.

¿Cree que Del Nido Benavente ha tirado la toalla?

No sé, no sé. Lo último que he escuchado de él es que había habido una oferta y que la había rechazado, pero yo también con José María hablo, pero como comprenderás, no entro a valorar eso. Hablo con él porque también tengo buena relación. José María siempre ha sido una persona que ha luchado por todo y yo también todo lo que puedo hablar de él y de lo que soy hoy es gracias a lo que he aprendido de él.

¿Y qué opina de Matías Almeyda?

Ha tenido la virtud de saber identificar perfectamente a la plantilla y le está sacando el máximo partido. Más allá de la racha de tres partidos perdidos, ante el Osasuna se recuperó la senda. A día de hoy estamos más cerca de los puestos de arriba que de los puestos de abajo, que también es importante. Yo creo que hay una buena identificación plantilla-vestuario-entrenador, hay una buena conexión. Hablando de forma coloquial, hay buen rollo entre jugadores y entrenador, es la base para sea una temporada mucho más tranquila que las anteriores.

¿Qué fichaje posterior a su salida del Sevilla le gusta más?

Ha habido buenos jugadores que han rendido, pero quizás es el más llamativo, y que yo también lo intenté en su momento y no se pudo hacer y Víctor lo consiguió, es Dodi (Lukebakio). Ha sido un jugador que nos ha dado mucho al Sevilla dentro de una situación complicada y una clasificación compleja. De hecho, su venta ha sido importante y ha sido a un club importante. Es el jugador más regular de rendimiento en estos últimos dos años.