Monchi se marcha del Aston Villa: «Se ha cerrado un ciclo»

No ha sido un verano fácil para el Aston Villa. Las normas del fair play financiero de la Premier League han tenido ahogado al club, que ha tenido que pagar 11 millones de libras como castigo de la UEFA por exceder el 80% del límite de gasto y no puede invertir más de lo que genera. Una situación que ha hecho que las relaciones se hayan tensionado entre los dirigentes del club y su director de operaciones, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'.

Según ha adelantado The Athletic, el de San Fernando está a punto de salir del Aston Villa tras disputarse sólo cinco jornadas. ABC de Sevilla ha podido hablar con el entorno del director deportivo, que ha confirmado su salida alegando que ha llegado un fin de ciclo y que, ahora, pretende descansar y centrarse en su proyecto en su tierra natal. Y es que Monchi ha fundado el CD San Fernando 1940, junto a su hijo Alejandro, Sergio y René Ramos, cogiendo el relevo del desaparecido San Fernando CD.

Monchi se marcha del Aston Villa a falta de dos días de que el equipo se estrene en la Europa League ante el Bolonia. El equipo dirigido por Unai Emery no ha arrancado nada bien la temporada y es actualmente antepenúltimo con solo tres empates y ha sido eliminado de la Carabao Cup.

Cabe recordar que el de San Fernando se marchó hace dos años del Sevilla FC tras ganar la séptima Europa League. Sus desavenencias con la actual directiva sevillista lo llevaron a aceptar la oferta del Aston Villa y firmó un contrato por cuatro temporadas.