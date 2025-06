Monchi: «No me gusta ver al Sevilla el 17º pero también espero que sea algo pasajero»

Monchi ha cumplido su segunda temporada como director deportivo del Aston Villa. El equipo entrenado por Unai Emery ha terminado sexto en la Premier League además de llegar a cuartos de final en Champions League y a semifinales de la FA Cup. «La premier tiene una seña de identidad que es la competitividad», piensa Monchi. En una entrevista en El Pelotazo de Canal Sur Radio, el director deportivo del equipo inglés ha destacado que «me gustaría consolidar el proyecto del Aston Villa. Hay retos importantes».

En el transcurso de la entrevista se le ha preguntado qué piensa de la situación actual del Sevilla FC una vez finalizada la temporada. « Deseo lo mejor para el Sevilla. No me gusta verlo en el puesto 17º pero también espero que sea algo pasajero, temporal. Soy como cualquier aficionado sevillista. Pienso en qué jugadores pueden venir, qué entrenador...Me quiero ilusionar porque es lo que he vivido durante años vinculado al club«. De la plantilla del Sevilla ha dicho Monchi que »hay jugadores interesantes que tienen un rendimiento deportivo importante«.

Consultado por los nombres de Imanol y Antonio Cordón, el que fuera director deportivo sevillista en dos etapas señaló en principio que se trata de una «pregunta trampa» y a continuación comentó que «no me atrevo a juzgar porque no he trabajado con Imanol. Veo que ha tenido momentos exitosos en la Real». De Antonio Cordón ha recordadon que tiene «una magnífica relación» y que «tampoco puedo decir nada más. No he trabajado con ninguno de los dos».

El Aston Villa jugará la próxima edición de la Europa League, competición en la que también estará el Betis. «Siempre los equipos de Italia, Francia, España, Alemania, son rivales a batir. El Betis ya ha demostrado llegando a una final de Conference. Seguro que en la parrilla de salida, cuando empiece la fase de liga de la Europa League, en cualquier pronóstico estará entre los favoritos. Lo ha demostrado este año con una temporada magnífica», ha comentado Monchi, que se ha referido igualmente al centrocampista Enzo Barrenechea, que este curso ha estado cedido en el Valencia por el Aston Villa. «Ha hecho una temporada magnífica. Es muy pretendido. Tenemos que decidir si Unai (Emery) cuenta con él. No sé si el Betis lo quiere pero sí ha llamado la atención de muchos clubes», ha comentado.