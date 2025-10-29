Monchi ficha por DAZN y debuta este sábado en el Atlético de Madrid - Sevilla

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, figura capital en la historia del Sevilla FC y ahora enfrascado en su aventura como cabeza visible del equipo de su tierra, el San Fernando, sacará tiempo para embarcarse en otro desafío profesional: la televisión. El experimentado gestor ... deportivo hará su debut este fin de semana como comentarista de fútbol.

En concreto, ficha por la cadena televisiva DAZN, que ha confirmado la incorporación del gaditano a su equipo de retransmisiones. Su rol se centrará, previsiblemente, en los partidos que dispute el Sevilla FC, comenzando este mismo sábado con el esperado encuentro entre el conjunto de Matías Almeyda y el Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano, a las 16.15 horas.

Siguiendo el camino de otros profesionales y excompañeros, Monchi se suma así a la tarea de opinar ante el micrófono. La de comentarista deportivo no es actividad sencilla para un perfil como el suyo: le tocará emitir juicios sobre antiguos compañeros y/o colegas en la profesión desde la butaca del analista. Además, opinará de un Sevilla FC donde todo lo que diga tendrá siempre su reverberación, amén de que el nombre del isleño figura en los futuribles proyectos de algunos de los candidatos a comprar el club.

Curiosamente, el anuncio de su fichaje por DAZN ha coincidido con la publicación del horario del primer derbi de la temporada entre el Sevilla y el Betis, fijado para el 30 de noviembre a las 16.15 en el Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, Monchi no podrá aportar su perspectiva televisiva al encuentro más pasional de la ciudad, ya que será retransmitido por Movistar LaLiga y no por DAZN.