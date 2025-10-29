Suscríbete a
+Nervión
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Monchi ficha por DAZN y debuta este sábado en el Atlético de Madrid - Sevilla

El gaditano comentará los partidos en la plataforma televisiva

«Por plantilla, el Sevilla debe mirar más para arriba que para abajo»

Monchi ficha por DAZN y debuta este sábado en el Atlético de Madrid - Sevilla
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, figura capital en la historia del Sevilla FC y ahora enfrascado en su aventura como cabeza visible del equipo de su tierra, el San Fernando, sacará tiempo para embarcarse en otro desafío profesional: la televisión. El experimentado gestor ... deportivo hará su debut este fin de semana como comentarista de fútbol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app