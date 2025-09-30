Monchi ensalza a su segundo sucesor: «Cordón es de los mejores que hay en el mundo de la dirección deportiva»

El nombre de Monchi nunca ha desaparecido del todo en la actualidad del Sevilla FC. Ahora vuelve con más intensidad por aquello del final de su etapa en el Aston Villa anunciada la semana pasada. Implicado en el proyecto del CD San Fernando 1940, Monchi sigue con atención todo lo que ocurre en torno al Sevilla 25-26.

«Me está gustando mucho, lo que están haciendo, tanto lo que han hecho durante el verano como los que están planteando futbolísticamente», comentó Monchi en una entrevista con 7TV. «Creía que tenía menos puntos de lo que el juego había tenido que ver. A lo mejor el otro día con el Rayo el resultado nos dio más de lo que el fútbol podía ofrecernos pero me está gustando el carácter que está ofreciendo el equipo, lo que plantea Matías (Almeyda), el trabajo que ha hecho Antonio (Cordón)«, añade.

La segunda etapa de Monchi en la dirección deportiva del Sevilla terminó en junio de 2023. A continuación llegó a Nervión Víctor Orta y en el verano de 2025 se anunció el fichaje de Antonio Cordón como director de fútbol del Sevilla. «En este mundo de la dirección deportiva es uno de los mejores que hay», comenta Monchi en referencia a Cordón.

«Desde mi prisma de aficionado y sevillista estoy bastante satisfecho. Ojalá seamos capaces de enlazar dos partidos seguidos con victorias, que nos está costando, y podamos mirar hacia arriba. Ahora mismo estamos en mitad de la tabla, creo que con diez puntos de 21 estamos en un buen momento. Tenemos ahora un partido complicado el domingo con el Barcelona pero me gusta lo que estoy viendo como sevillista», destaca Monchi.