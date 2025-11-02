Suscríbete a
Monchi, crítico con la jugada de su fichaje Nianzou, y expectante: «Almeyda tiene trabajo»

El exdirector deportivo de los nervionenses debutó como comentarista televisivo en el Atlético - Sevilla con valoraciones objetivas y juicios interesantes

Monchi, comentarista de DAZN
F. M.

El hoy presidente del club de su tierra, el San Fernando, e histórico director deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, se estrenó el sábado en una nueva faceta profesional, la de comentarista televisivo en la plataforma DAZN. Le tocó hacer el ... debut con el equipo de su alma en la complicada visita al Metropolitano que se saldó con derrota de los nervionenses ante el Atlético por 3-0.

