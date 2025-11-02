Monchi, crítico con la jugada de su fichaje Nianzou, y expectante: «Almeyda tiene trabajo»

El hoy presidente del club de su tierra, el San Fernando, e histórico director deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, se estrenó el sábado en una nueva faceta profesional, la de comentarista televisivo en la plataforma DAZN. Le tocó hacer el ... debut con el equipo de su alma en la complicada visita al Metropolitano que se saldó con derrota de los nervionenses ante el Atlético por 3-0.

Monchi no se anduvo por las ramas; se mostró objetivo, desgranando al detalle las diferencias que plasmó el marcador final entre los dos contendientes. Incluso fue crítico con la acción de Nianzou, un jugador que él fichó para el Sevilla, en el penalti de VAR que desencadenó el traspié de los nervionenses: «Hay que temporizar en esa jugada, era una entrada evitable», decía al ser preguntado por la pena máxima del galo que transformó Julián Álvarez en el 1-0.

Incidió después en que «el penalti ha hecho daño, con el 2-0 se ha ido del partido», en referencia a la gestación del segundo gol colchonero con despiste de Marcao en la salida y en la reacción posterior ante Giuliano que terminó de echar por tierra todo el trabajo defensivo de un Sevilla FC que no estaba pasando excesivos apuros en el Metropolitano.

Pese a su sevillismo y a su buena relación con Almeyda, con el que coincidió como jugador en el Sevilla FC, Monchi mandaba un claro mensaje con el encuentro ya decidido: «Los partidos comienzan a tener una tensión mayor. El Sevilla necesita puntuar, recuperar sensaciones. Empiezan de nuevo las dudas. Hay que volver al equipo que en las primeras ocho jornadas estuvo a un nivel muy alto. El partido ante Osasuna volverá a marcar el camino, se me antoja que va a ser importante. Ha generado muy poco, hay análisis negativos. Matías tiene trabajo«, apuntó el de San Fernando.