Monchi no hace apuestas en el derbi Betis - Sevilla: «No me atrevo a dar a ninguno como favorito»

El derbi está a punto de volver con todos sus condimentos y conforme se van acercando las 21.00 de la noche del domingo 30, que será cuando todo arranque entre Betis y Sevilla en el Benito Villamarín, son cada vez más las voces que se pronuncian acerca de lo que supondrá para ellos vivir con intensidad esta cita. Entre ellos, un Monchi que seguirá desde lejos el gran día del fútbol en Sevilla, cuyas partes ya se han reconciliado y ahora mantienen un perfil más bajo de cara a que todo vaya todo lo bien que puede ir un derbi.

En una entrevista concedida a Radio Marca Cádiz, Monchi era muy reacio a definir un posible resultado entre los dos conjuntos de la capital: «La experiencia de tantos derbis me dice que el favoritismo no existe, no hay. Los derbis son muy complicados de analizar. Hay muchas circunstancias que afectan al rendimiento de los jugadores. No me atrevo a dar a ninguno como favorito«, incidía el que fuera director deportivo sevillista en dos etapas.

Cuestionado sobre si en algún futuro podría regresar al club de Nervión, el director deportivo del Aston Villa reflejó que «aunque no me creáis, mi futuro es el PSG, el Brighton (próximos rivales del club inglés). No tengo más tiempo de pensar que en eso. Tenéis que entender que estoy muy lejos de mis amigos, mi familia, mis costumbres. Eso solo se palia con logros profesionales. Eso es lo que me obsesiona a día de hoy para sacarle partido a no poder disfrutar de mis cosas», manifestaba.

Tiró de nostalgia Monchi para hablar del que comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la dirección deportiva: «Mucha a nivel personal, soy muy de Cádiz, de San Fernando, del sur. Al Monchi persona que hace dos años cogía su coche y en una hora estaba en San Fernando con mi madre, mis amigos, ahora eso está mucho más lejos. A nivel profesional cuando me involucro en un proyecto me centro y ahora mismo el Aston Villa me da todo lo que necesito», verbalizaba.