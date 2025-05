Moisés: «Caparrós es la persona más adecuada para aliviar toda la tensión que rodea al Sevilla»

El sevillano Moisés García León fue delantero de los nervionenses en la primera etapa de Caparrós en el banquillo del Sevilla FC. El exdelantero conoce bien la casa y al entrenador utrerano, al que ve perfectamente capacitado para salvar la peliaguda situación en la que se encuentra actualmente el equipo. Moisés también pasó durante su carrera por las filas del CD Leganés, rival de los nervionenses este próximo domingo: «Caparrós es la persona más adecuada para aliviar toda esta tensión que hay alrededor del equipo y creo que eso es lo más importante dentro de un club. A Joaquín le tengo un cariño muy especial, porque coincidimos también en el Villarreal y fue el que cumplió uno de mis sueños, jugar en el Sevilla FC. Sé cómo trabaja y cómo es y sé que va a sacar esto adelante. El trabajo es más mental que físico y para mí, en ese aspecto, Joaquín es el número uno«, ha contado Moisés en los medios oficiales del Sevilla FC.

No se quiso olvidar de la afición y le dejó un mensaje para lo que resta de temporada: «Todos tienen que ir a lo mismo, no puede haber fisuras dentro ni fuera de la plantilla. Toda la gente que quiere al Sevilla tiene que dejar aparte todo lo que está pasando y mirar por el club de sus amores. La unión es lo que necesita el equipo este fin de semana. Ese jugador doce es el que tiene que sentir el Leganés«.

El exfutbolista también dejó su opinión sobre la actual plantilla: «Si ves la plantilla del Sevilla, no merece estar en la posición que está, tiene más nivel de lo que está demostrando. Pero ahora hay que apagar ese fuego y Joaquín es el hombre ideal para hacerlo», valora.

Como atacante, también habló de esa presión del delantero: «Yo he tenido también fases en las que me costaba marcar. Pero tenía claro que había que entrenar todos los días y mejorar en lo individual los golpeos, los remates... Lo importante es tener un equipo alrededor que confía en ti. Sentirte respaldado por los compañeros, por el entrenador y por la afición. A partir de ahí, todo fluye. Si empiezas a mirar otras cosas, llega la ansiedad y el bloqueo. Yo lo he vivido y es muy desagradable, porque quieres hacer lo posible para ayudar, pero si la mente no está limpia, es difícil que el cuerpo responda», concluyó.