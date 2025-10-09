Sin minutos para Vlachodimos en la derrota de Grecia en Escocia (3-1)

Odysseas Vlachodimos, portero del Sevilla FC, fue suplente y no disputó ningún minuto en la derrota de la selección de Grecia ante la de Escocia en el encuentro correspondiente al Grupo C de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, ... Canadá y México 2026.
El guardameta sevillista no fue alineado por su seleccionador, Ivan Jovanovic, debido a que apostó por el joven KonstantinosTzolakis, que cometió un enorme fallo en uno de los goles y fue señalado como uno de los responsables de esta derrota helena.
El tropiezo en Hampden Park a través de los goles de Christie, Ferguson y Dykes, con la única contestación de Tsimikas, deja a Grecia con un paso atrás en sus aspiraciones de ir al Mundial, dado que Escocia se destaca junto a Dinamarca con siete puntos después de tres encuentros disputados con Grecia únicamente con tres puntos.
Precisamente este domingo Grecia visitará a Dinamarca a partir de las 20.45 en un encuentro clave para sus aspiraciones y en el que está por ver si el técnico heleno apuesta finalmente por Vlachodimos, que ha demostrado un gran nivel en este arranque de temporada con el Sevilla FC.
