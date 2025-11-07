Suscríbete a
Miguel Ángel Ortiz Arias, árbitro para el Sevilla - Osasuna

En la sala VAR estará Valentín Pizarro Gómez

Almeyda confirma la baja de Agoumé y que Jordán ya está disponible

Miguel Ángel Ortiz Arias, árbitro del Sevilla - Osasuna
El Comité Técnico de Árbitros ha designado como árbitro principal a Miguel Ángel Ortiz Arias para dirigir el encuentro entre Sevilla FC y Club Atlético Osasuna, perteneciente a la duodécima jornada de liga que se disputará en el Sánchez-Pizjuán. En ... la sala VAR, estará el colegiado ciudadrealeño Valentín Pizarro Gómez.

