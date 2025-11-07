Miguel Ángel Ortiz Arias, árbitro para el Sevilla - Osasuna

El Comité Técnico de Árbitros ha designado como árbitro principal a Miguel Ángel Ortiz Arias para dirigir el encuentro entre Sevilla FC y Club Atlético Osasuna, perteneciente a la duodécima jornada de liga que se disputará en el Sánchez-Pizjuán. En ... la sala VAR, estará el colegiado ciudadrealeño Valentín Pizarro Gómez.

Miguel Ángel Ortiz Arias, del colegio de árbitros madrileño, impartirá justicia en un encuentro del cuadro hispalense por décima vez en su carrera. En las nueve anteriores, el Sevilla FC ha cosechado cinco victorias, un empate y tres derrotas. El último partido en el que Ortiz Arias arbitró al conjunto de Nervión fue en la jornada 3 del presente curso, en la victoria por 0-2 del Sevilla al Girona.

En cambio, el colegiado madrileño ha arbitado un total de diez veces a Osasuna en Primera División. El balance del conjunto navarro con este árbitro es de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.