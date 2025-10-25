Suscríbete a
Miedo a la responsabilidad

Ante rivales en apuros y cuando tiene el deber de llevar el peso del partido, la alarmante falta de calidad provoca que el plan de Almeyda haga aguas

El Sevilla se enreda con el arbitraje y su inoperancia y Oyarzabal lo remata (2-1)

Gudelj controla un balón durante el Real Sociedad - Sevilla
Gudelj controla un balón durante el Real Sociedad - Sevilla EFE
Nacho Pérez

Poco menos de un tercio de temporada se ha disputado ya en Primera división. Tras diez partidos, el Sevilla sigue construyendo su propio camino con la esperanza de llegar a su particular línea de meta (la salvación) con calma y no empapado en angustia y ... sudor como lo hiciera en el pasado curso. Matías Almeyda insiste cada vez que tiene la palabra: «no se construye una casa de un día para el otro». Así se expresó en sala de prensa el pasado jueves y así lo demostró su equipo una vez más ayer en San Sebastián.

