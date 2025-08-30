Míchel: «Los resultados no son mi principal problema, cambiar las sensaciones, sí»

Sevilla y Girona son dos equipos que están atravesando por un inicio de LaLiga muy complicado y, este sábado, se verán las caras en Montilivi. Los de Almeyda quieren desquitarse de las malas sensaciones del partido ante el Getafe, mientras que en Girona los ánimos están muy tocados tras el repaso que el Villarreal le dio a los de Michel en el estadio de la Cerámica. No obstante, el técnico del Girona es optimista al respecto: «No me veo sufriendo todo el año. Tengo sensación de que el equipo irá a más y crecerá».

Michel ha asegurado que está centrado en el partido correspondiente a la jornada 3 y en cómo poder meterle mano al conjunto hispalense: «Pienso en mi equipo y en cómo hacer daño al juego del Sevilla. La clasificación, a mí, y los resultados no son mi principal problema. Sí lo son las sensaciones y quiero cambiarlas. Es la mejor manera de cambiar los resultados, estoy convencido. No pienso más allá de que el equipo esté, en cada momento, dentro del partido. Hemos de preparar al equipo para que en los malos momentos estemos juntos. Hace dos años era fácil jugar, cuando todo salía bien. Ahora es difícil y es cuando necesito que estemos todos juntos».

Sobre los efectivos que tendrá disponibles, el técnico madrileño ha confirmado, al menos, cinco bajas ante el Sevilla: «Tsygankov no ha entrenado por molestias en la pierna izquierda y mañana decidiremos si puede jugar. Yangel Herrera está lesionado y Miovski está en una situación de que puede salir. Ha de decidir su futuro y para mañana no estará. Tampoco Abel Ruiz ni Van de Beek, que siguen lesionados. La mala noticia es la baja importante de Juan Carlos que se hizo daño en la rodilla».

Cuestionado por la meta que tiene el equipo, Michel ha reconocido que su mente está centrada en la salvación desde un primer momento: «Necesitamos competir. La palabra que más hemos pronunciado esta semana ha sido la de competir. Porque sin competir no hay talento, compromiso, trabajo... y necesitamos competir. Seguro que si el equipo está con agresividad y dentro del partido de la manera que queremos la afición estará con nosotros. Seguir en Primera es el reto que tenemos por delante y necesitamos que la afición esté a nuestro lado. Es importante que mañana empiece la temporada del Girona».

Respecto a competir con el mercado aún abierto, Michel confía en que el equipo irá a más cuando todo se cierre y estabilice. «Intentamos llevarlo de la mejor manera. Necesitamos estar al cien por cien concentrados en el partido. Para competir hemos de ser un equipo. Y para ser un equipo hemos de tener la cabeza en el presente, en el partido. Habrá momentos difíciles en el encuentro y si en estos momentos estás pensando en otras cosas será imposible. Hemos de ayudar al compañero y por eso la palabra competir es la que hemos de usar. Ya vendrá el juego, el estilo y la filosofía, pero hemos de competir todo el partido. Si estamos dentro del partido seguro que tendremos posibilidad de sacar el talento que tiene el equipo. Queremos estar en el partido durante los 90 minutos. En los dos últimos encuentros, en la primera media hora ya estábamos fuera. No me veo sufriendo todo el año. Tengo sensación de que el equipo irá a más y crecerá», ha explicado.

Michel ha reconocido que está hablando activamente con toda la plantilla sobre las malas sensaciones que ha transmitido el equipo en estas dos primeras jornadas de LaLiga: «Hemos hablado todos porque todos juntos es la manera de solucionar las cosas. El otro día tampoco me metí con nadie, no señalé a ninguna área del club. Todos juntos hemos de pensar que para seguir en Primera necesitamos una estructura y un proyecto sólido. Por eso hemos de tener claro el mensaje, el proyecto y el objetivo. Necesitamos hacer un equipo con sentimiento de pertenencia muy Top. Necesitamos jugadores que estén con la cabeza en el Girona, que vestir la camiseta del Girona sea lo mejor para ellos. Necesitamos tener esta sensación mañana y en cada entrenamiento. Ni yo ni David López señalamos a nadie. Luchar en Primera es muy difícil, hay que tenerlo claro. Si pensamos que nosotros estamos por encima de otros equipos es mentira. Nosotros somos un club muy humilde en Primera y nuestro objetivo es seguir en Primera. Sé que hace dos años hicimos cosas muy buenas, pero la historia y nuestro objetivo es estar solo en Primera. Por eso necesitamos estar todos juntos. Mi mensaje y el de David del otro día es que necesitamos a todos. Necesito hacer un equipo y por eso es importante competir. No somos el Girona de hace dos años, eso fue un sueño. Cada punto nos va a costar mucho, el mensaje que quería dar es el del compromiso».