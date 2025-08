Míchel: «Sé que Almeyda lo va a hacer muy bien en el Sevilla, es el entrenador justo para este momento, muy bueno»

El Sevilla FC se impuso al Al-Qadsiah en la decimocuarta edición del Trofeo Antonio Puerta en un entretenido encuentro que se resolvió en la tanda de penaltis. El partido finalizó con empate 2-2 en el tiempo reglamentario y ya en los lanzamientos desde los once metros el héroe de la noche fue el portero del Sevilla Orjan Nyland con dos paradas decisivas que aseguraron la victoria para el equipo de Almeyda.

El noruego honró el espíritu de Puerta y recibió el MVP del partido. Un choque especial para el club, para toda la afición, y en que también se vivió el reencuentro con una figura conocida en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Míchel González, exentrenador del Sevilla y actual técnico del equipo saudí, regresó a la que fue su casa en 2012. El madrileño aprovechó para dedicar palabras de elogio a su homólogo Matías Almeyda y al trabajo que está realizando en Nervión desde su llegada.

En la rueda de prensa posterior al partido, Míchel abordó la compleja situación actual del club hispalense, pero se mostró optimista: «Sé que la situación es difícil, pero Almeyda, al que conozco como rival, como futbolista y entrenador, me parece que ha sido un acierto. Aunque haya cierta expectación o escepticismo de qué va a pasar con el Sevilla, yo soy muy positivo porque sé que lo va a hacer muy bien. Es un entrenador justo para este momento, muy bueno«, declaró el entrenador del Al-Qadsiah.

Sus palabras adquieren un valor especial en un momento de incertidumbre para la afición sevillista, sirviendo sin duda como un voto de confianza necesario para el proyecto de Almeyda. Todo lo que sume ahora es bien recibido. Tras las afirmaciones de Míchel, Matías Almeyda aprovechó su comparecencia posterior para agradecer públicamente los elogios.

El técnico argentino no solo se mostró respetuoso con la figura de Míchel, sino que también compartió una anécdota personal que subraya que la admiración es recíproca: «Se lo agradezco públicamente. Me he enfrentado a él como jugador y como entrenador. Tengo un gran respeto por el pedazo de jugador que fue y luego por la persona. Es un hombre de una humildad muy grande. Tengo un recuerdo hermoso de él. Por el año 93, el Real Madrid hizo una gira por Sudamérica, yo tenía 18 años y jugaba un partido amistoso. Terminó el partido y fui derecho a pedirle su camiseta y la tengo guardada«, desveló el de Azul.