Los mensajes claves de la victoria del Sevilla FC: «Sáquense las dudas ahí dentro»

«Las victorias traen felicidad». Ésa frase de Matías Almeyda tras la victoria ante el Girona refleja la liberación que sintió el vestuario del Sevilla FC tras conseguir el primer triunfo de la temporada. Una de las obsesiones del entrenador argentino desde su llegada a Nervión ha sido cambiar la mentalidad de sus jugadores y elevar una autoestima dañada por los malos resultados del año anterior.

Las dos derrotas en el arranque liguero ante Athletic y, sobre todo, Getafe hicieron reaparecer esa negatividad contra la que venía luchando el cuerpo técnico, de ahí que los mensajes de Almeyda en la previa fueran en esa dirección. La explosión de alegría tras el final del partido devolvió la sonrisa al argentino, que entiende que será más fácil darle continuidad a ese trabajo mental desde los resultados positivos.

«Muchachos, den todo lo que tienen. Sáquense todas las dudas ahí dentro (señalando al campo). Las dudas no se las sacan acá, se las sacan ahí corriendo, transpirando y dejando hasta la última gota de sudor», les indicó Almeyda a sus futbolistas en la arenga final dentro del vestuario antes de comenzar el encuentro, como ha publicado el Sevilla en sus redes sociales.

«Con personalidad y confianza», se escucha a Erik Lamela, ayudante del entrenador, en ese vestuario donde la palabra compañerismo era la más utilizada en los prolegómenos. «Todos para colaborar, todos para ayudar, si no está mi compañero, estoy yo. Hay que ayudar al compañero. Debemos estar firmes todos juntos», dice otro de los ayudantes de Almeyda. «Vamos a correr hasta que no podamos más», pide Nyland a sus compañeros, antes de convertirse en protagonista del partido con sus paradas.

Los semblantes en el intermedio ya eran diferentes, tras haber conseguido adelantarse en el marcador con el gol de Alfon. La alegría ya sería absoluta tras el segundo tanto de Isaac Romero, celebrado de manera especial por todo el equipo, y, sobre todo, al finalizar el partido. Felicidad compartida con los aficionados que se desplazaron a Montilivi y a los que se dirigieron los futbolistas para celebrar el triunfo.

«Ésa es la actitud siempre, muchachos», repite Vargas, un recién llegado que ha encajado a la perfección. «Ya empezamos», finaliza Almeyda, con esa sonrisa que le otorgó la primera victoria, la que rompía la dinámica negativa y la que lo hace vislumbrar un futuro mejor.