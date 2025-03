El mensaje de Del Nido Benavente antes del derbi Betis - Sevilla: «A mí me odiaban, a Carrasco lo adoran y eso lo dice todo»

El jueves se celebró una nueva junta de accionistas en el Sevilla FC.José María Del Nido Benavente, principal opositor al consejo de administración que preside su hijo, no pudo acceder a la presidencia del club y vio su posición debilitada llegando a reconocer que necesita «reflexionar» al ver cómo Del Nido Carrasco frustra una y otra vez sus intentos de recuperar el control de la entidad. Tras la asamblea se dirigió a un juzgado de guardia y denunció a su propio hijo. Este clima de tensión antecede a un nuevo derbi y José María Del Nido Benavente ha querido utilizar las redes sociales para mandar un mensaje al equipo nervionense a la vez que ha mandado un recado a los actuales gestores.

«A mí me odiaban. A Carrasco lo adoran. Eso lo dice todo. Que vuelva el Sevilla que nadie quiere ver delante, el que hace que bajen la mirada. El que no pide permiso para ganar. Este domingo nos toca defender lo que fuimos y recordarles quién manda en Sevilla. Porque cuando los vecinos aplauden a la directiva del Sevilla, algo va muy mal. Nosotros no vamos a aplaudir. Vamos a rugir. Vamos a ganar. Vamos a volver. A por ellos», señala Del Nido Benavente.

Porque cuando los… pic.twitter.com/dJTRH2qtqq — Del Nido Benavente (@JMDelNido_) March 28, 2025

Tras la junta del jueves, Del Nido Benavente reconoció que había sido invitado a asistir al derbi en «varios palcos privados», pero prácticamente descartó «que se vaya a ver mi presencia allí». «Yo pensaba dar la charla para el partido del próximo domingo si salía de aquí como presidente de la sociedad», agregó señalando también que «estoy convencido de que el equipo saldrá sabiendo que el club más importante de Despeñaperros para abajo, que hay cientos de sevillistas deseosos de que ese carisma y caché que tienen, en el Benito Villamarín, les van a dar las fuerzas necesarias para mitigar la calidad que tiene el rival, al que no se puede despreciar». «Yo estoy convencido de que vamos a ganar», indicó.