El mensaje de Joan Jordán tras su vuelta a Sevilla como adversario

Joan Jordán vivió una tarde muy especial en el Sánchez-Pizjuán. Después de cinco temporadas y 198 partidos vistiendo la elástica sevillista, el centrocampista catalán visitó por primera vez desde su adiós al club de Nervión al estadio donde tantas tardes defendió otros colores con la camiseta del Alavés, cuajando un buen encuentro y demostrando que hoy tendría sitio en el propio Sevilla, aunque los caminos de club y jugador se separaron, precisamente, porque no podían seguir de la mano tras dos años muy negativos por ambas partes, con una relación cada vez más tóxica. Esto no quita que en el pensamiento de Jordán se mantenga la idea de regresar al Sevilla en verano, puesto que su contrato finaliza en 2027 y su importante salario no lo pueden asumir en Vitoria.

Mensaje de la cuenta de Joan Jordán hablando del Alavés y del Sevilla instagram

Jordán, en sus redes sociales, después de dejar unas palabras sobre el Alavés y su situación en la Liga en la lucha por conseguir la permanencia, también quiso acordarse del club que aún le paga parte de su salario. «Volver a Sevilla fue muy especial, de corazón. Gracias por el cariño y el afecto a todos los sevillistas», escribió el mediocentro. Antes de salir del estadio, dejó entre abrazos a ex compañeros que estaba muy feliz de su vuelta y del recibimiento que había recibido, siendo incluso aplaudido.

Jordán se despide del Sánchez-Pizjuán con una ovación instagram

Porque Jordán siente que el club ha sido injusto con su figura, mientras que el público siempre le ha respetado por todo lo que hizo en esas cinco temporadas para el Sevilla, con dos títulos europeos y cuatro clasificaciones para la Champions. Cierto es que su rendimiento descendió drásticamente, también salpicado por las lesiones, pero que su compromiso siempre estuvo presente, con la evidente frustración de sentirse señalado en la hierba cuando no entendía los motivos de su suplencia. Con la continuidad que le han ofrecido en el Alavés, su juego vuelve a florecer. Llamará a la puerta del Sevilla este verano. Que se la abran dependerá del propio Sevilla.

