El mensaje de Almeyda a la cantera del Sevilla FC: «Creo en los proyectos donde los jugadores tienen sentido de pertenencia»

El nuevo entrenador del Sevilla FC, en la primera entrevista concedida a los medios oficiales, dejó algunas reflexiones interesantes, sobre todo en referencia a que sabe a la perfección cuál es la actual situación del club en materia económica, donde deberá hacer más con muchísimo menos. Con esa premisa, Matías Almeyda sabe que no es la primera vez que vive esta situación en su carrera, como cuando cogió las riendas de River en la segunda división argentina tras colgar las botas.

«El primer joven que promocioné, con 16 o 17 años, fue Lucas Ocampos. Yo era entrenador de mis propios compañeros en ese momento en River. Lo subo porque en uno de los entrenamientos me hizo dos túneles y me quedó grabada su cara», recuerda el entrenador argentino, quien no esconde el poder de la cantera para la reconstrucción de cualquier club, comenzando por el propio Sevilla.

«La cuna de River es promover jóvenes y esa es mi base. Sé la calidad de cantera que tiene el Sevilla. Les estaré viendo y les llamaré todas las semanas para poder detectarlos. Cuando me da el tiempo, voy a verles en partidos y creo en los proyectos donde los jugadores tienen sentido de pertenencia, que nacieron en un lugar y que seguramente den un poco más porque sienten y lo viven en la piel», asegura Almeyda, dándole valor al jugador de la casa, ahora que el Sevilla sí cuenta con ellos.

En la primera plantilla están, de momento, Isaac, Kike Salas, Carmona y Juanlu, con Ramón Martínez y Manu Bueno con muchas opciones de quedarse también en el primer equipo, más otros jóvenes a los que el técnico vaya ofreciendo oportunidades. «Sé que la formación en el club es muy buena y eso facilita al entrenador. Creo mucho en eso y lo he hecho en todos los lugares en los que estuve. También trato de controlar los momentos para poner a los jóvenes y no quemarlos. En un momento de dificultad hay que contar con eso porque son el futuro del club», sentenció.