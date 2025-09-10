Batista Mendy, durante la rueda de prensa de presentación como nuevo jugador del Sevilla FC

Batista Mendy, nuevo jugador del Sevilla FC, señalaba en la rueda de prensa de su presentación su ilusión por llegar al club nervionense y que está preparado para rendir ya a las órdenes de Matías Almeyda. El francés, de 25 años, llega cedido con opción de compra procedente del Trabzonspor turco.

«Desde que he llegado me he sentido muy bien, muy bien acogido por todos y ahora tengo que demostrar lo que valgo. Mi adaptación está siendo muy buena. Con los jugadores franceses que hay es más sencillo para mí«, señalaba Mendy.

«El Sevilla es el club más grande en el que he jugado, en el que he estado. Cuando me lo dijeron fue un momento increíble saber que podía jugar en un club así«, consideraba sobre el momento del cierre de su incorporación en el tramo final del mercado.

Acerca de su fútbol, Mendy afirmaba que «me defino como un jugador agresivo, que intenta atacar al que tenga la posesión de la pelota, también soy técnico. Mi presencia física creo que puede ayudar mucho al equipo, voy a intentar ayudar al máximo».

