En medio del debate de la delantera del Sevilla FC, aparece Rafa Mir

Lo que es el fútbol. El Sevilla FC afronta su duro tramo final de la temporada con un solo delantero del primer plantel, el canterano Isaac Romero. La lesión de Akor Adams, fuera de combate hasta el próximo curso, deja el puesto ... cogido con alfileres y coloca en el centro de las críticas la planificación del director deportivo, Víctor Orta, cuyos delanteros contratados durante los dos años que lleva en Nervión acumulan la friolera de cero goles en LaLiga: Mariano Díaz, Alejo Véliz, Kelechi Iheanacho y el citado Akor Adams. El caprichoso destino ha querido que este Viernes Dolores el Sevilla FC de las urgencias, con graves problemas en el puesto de '9' y García Pimienta en la cuerda floja, se vea las caras con su delantero cedido Rafa Mir, quien quizá atraviesa su mejor momento de la temporada a las órdenes Carlos Corberán en el Valencia CF.

Qué duda cabe que cuando Mir puso rumbo a la capital del Turia, después de agrios roces y cruces de declaraciones entre las direcciones deportivas de Sevilla FC y Valencia CF, la idea en Nervión en torno a la figura del delantero estaba muy clara y coincidía con la del propio jugador: lo mejor para todas las partes era llevar a cabo ese cambio de aires. El movimiento no fue fácil. Necesitó meses. «El Valencia no ha querido a Rafa Mir», expresó con rotundidad Víctor Orta al cierre del mercado de enero de 2024, desatando el enfado de su homólogo en Mestalla, Miguel Ángel Corona. La cesión se consumaría ya en verano. Y posteriormente llegó el problema extradeportivo para Mir, investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual dentro de un caso que continúa su curso en el juzgado de Instrucción número 8 de Llíria. La pregunta inevitable que se hacen no pocos sevillistas es cómo sería ahora el rol de Rafa Mir si se hubiera quedado en Nervión, en un Sevilla con delanteros sin gol y limitadísimo de efectivos en estos momentos cruciales de la temporada.

La única certeza es que Mir, con vínculo en Nervión hasta 2027, estará el viernes en el bando che. Su contrato en calidad de cedido por parte de los sevillistas no contiene ningún epígrafe que le impida disputar el encuentro contra el club propietario de sus derechos. Es decir, no existe la famosa 'cláusula del miedo' para el punta murciano, por lo que estará disponible para el técnico che. Tras un comienzo de temporada abrupto en el que una lesión muscular también castigó al futbolista, Rafa Mir atraviesa ahora por un momento dulce de juego, con una regularidad en cuanto a participaciones y un papel importante sobre todo como revulsivo. Su buen momento se vio en la Cerámica o el pasado sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde le puso el gol de la victoria de su equipo en bandeja a Hugo Duro (1-2).

La vía de México

Sea como fuere, y pese a lo que indican los contratos, el futuro de Rafa Mir está lejos del Sevilla FC. Tampoco se antoja fácil una continuidad en el Valencia CF, por diversos motivos, empezando por el económico que exigiría un pago de traspaso para amortizar los dos años de vinculación que aún le restan en Nervión. En concreto, el cuadro che tiene una opción de compra por el jugador por valor de 5 millones de euros.

Con todo, el delantero medita cambiar de aires de forma radical a final de esta campaña, siempre y cuando se lo permita la ley. Como informó ABC de Sevilla, Mir tiene un contrato de trabajo firmado con el Tijuana y su intención sería la de marcharse el próximo verano al club mexicano. Un movimiento del que sólo es conocedor de forma oficial el juzgado, puesto que Mir ha tenido que solicitar permiso para poder salir del país y jugar en México mientras esté abierto su proceso judicial. El Sevilla se hizo con los servicios del delantero murciano en el verano de 2021, abonando 16 millones de euros al Wolverhampton. Nunca llegó a agarrar con fuerza la camiseta de titular. Hizo 24 goles en 105 apariciones con los sevillistas.