Mazza imita a Westcol y sale al combate con una camiseta del Sevilla en 'La Velada del Año 5'

'La Velada del Año 5' que se está celebrando en Sevilla este sábado está dejando momentos de lo más peculiares, algunos de ellos, incluso antes de que diese inicio este evento que reúne a creadores de contenido e influencers para combatir sobre un ring. Y es que, pese a ser el boxeo el deporte en torno al que gira este espectáculo organizado por Ibai Llanos, el fútbol no puede estar exento en un ciudad como Sevilla.

Ya en las horas previas, el viernes, se pudo ver a Westcol con una camiseta del Sevilla. Era la mítica elástica blanca con franjas rojas en las mangas y el logo de 'Bukta', portada por Maradona durante su época en Nervión. «Me la regalaron ayer y me la puse. Todo el mundo la está mirando mucho», afirmó el streamer colombiano durante una entrevista con ABC de Sevilla. Sin embargo, no ha sido el único participante de 'La Velada del Año 5' en hacer un guiño al conjunto sevillista.

Mazza aparece en 'La Velada del Año 5' con una camiseta del Sevilla

Ha sido Tomás Mazza, otro de los protagonistas de 'La Velada del Año 5', a quien también se le ha visto con una camiseta del Sevilla, precisamente, la misma que ya vistió Westcol. La forma en la que este influencer fitness argentino apareció con esta indumentaria ha sido aún más espectacular, ya que lo hizo durante su salida al ring.

Con esa camiseta 'Bukta' del Sevilla, el '10' de Maradona a la espalda y con la bandera de Argentina levantada fue como apareció Mazza sobre el ring para medirse a Viruzz en el quinto combate de 'La Velada del Año', el cual se saldó con la victoria del streamer maño.